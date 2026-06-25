„USR nu va vota un guvern monocolor PSD”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fritz afirmă: „Rămânem consecvenți. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta”.

Liderul USR afirmă însă că „această rezolvare ar veni cu un preț”: Principiul reciprocității – dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD – este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea”.

Care ar fi cea mai mare greșeală

Totodată, potrivit lui Dominic Fritz „să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”.

„Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta. Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul”, arată șeful USR.

Mai mult, acesta spune că „USR nu sabotează niciun guvern, refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte”.

„Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor. Indiferent cum se va rezolva această criză, vă pot asigura că USR va rămâne neobosit în lupta pentru o Românie dreaptă și prosperă. Mulțumesc că ne sunteți alături”, a mai transmis Dominic Fritz.

Liderii principalelor formațiuni pro-occidentale s-au reunit, joi, la Vila Lac, pentru a găsi o ieșire din labirintul crizei guvernamentale. Potrivit surselor Libertatea, Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR) încearcă să creioneze un acord politic pentru susținerea reciprocă a unei guvernări minoritare.

