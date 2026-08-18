Dominic Fritz va fi reconfirmat la șefia USR

Biroul Național al USR a decis organizarea, miercuri, a unei ședințe a Comitetului Politic al partidului, în cadrul căreia mandatul lui Dominic Fritz de președinte al formațiunii ar urma să fie reconfirmat, au precizat marți surse politice pentru Libertatea.

Reamintim că CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că edilul este în conflict de interese.

Mesajul ui Fritz, la o zi după decizia CCR: „Refuz să fiu umilit”

La o zi după decizia CCR, Dominic Fritz a transmis prin intermediul unui video un mesaj către susţinătorii săi, arătând că ţinta principală a „execuţiei” sale nu este el şi că rămâne cu capul sus.

”Am un mesaj foarte personal pentru tine. În primul rând vă mulţumesc pentru mii şi mii de mesaje de susţinere pe care mi le-aţi trimis. Sunt şi eu doar un om, aşa că zic sincer că a contat şi contează solidaritatea voastră şi empatia voastră. Dar în acelaşi timp, e important să înţelegem că revolta voastră nu e despre mine, ci despre ceva mult mai mare. E despre demnitatea timişorenilor, despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, ce ne afectează viaţa tuturor în România”, a transmis Dominic Fritz.

Liderul USR arată că cel mai mult l-au emoţionat multele mesaje al celor care au spus că abuzul PSD îi face să se întrebe ce mai caută în ţara asta şi dacă nu ar trebui să plece. ”Am multe de spus şi o să mai spun multe în aceste zile, dar la asta chiar ţin să vă răspund, pentru că motivul de ce am început să mă implic în politica românească, după protestele din 2017 împotriva Ordonanţei 13, dată de Grindeanu, fix asta a fost că nu am suportat să văd cât de mult lume crede că lupta e pierdută, că nu mai are niciun rost şi că singura variantă este să plecăm de aici. M-am mutat atunci în România în 2019 şi am candidat la primăria Timişoara ca să arăt că se poate construi ceva în ţara asta. Şi nu regret şi chiar cred că am demonstrat la Timişoara şi cu colegii mei din toată ţara că am avut dreptate, că se poate. Am găsit o comunitate mare de oameni care cred la fel. Şi asta este o putere extraordinară pe care o avem împreună şi cu asta îi speriem de moarte pe mafioţii sistemului”, subliniază Fritz.

”Ţinta principală a execuţiei mele nu sunt eu, ci eşti tu. Vor să te facă să te simţi singur în ţara ta, să simţi că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost. Aşa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în faţa acestor borfaşi, care de zeci de ani vă fură speranţa şi calitatea vieţii pentru a-şi umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere şi te rog şi pe tine să refuzi”. mai transmite Dominic Fritz.

El adaugă: ”Nu eşti singur, suntem mulţi, foarte mulţi, n-avem voie să obosim sau să ne lăsăm intimidaţi”.

Preşedintele USR anunţă că nu va pleca nicăieri.

”Eu nu voi pleca nicăieri, Timişoara este, rămâne casa mea şi niciodată nu voi trăda în crederea celor care m-au votat. Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vină la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă!”, este mesajul lui Fritz.

„Drumul meu continuă la CEDO”

Dominic Fritz, care este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte al USR din iunie 2025, a acuzat luni, 17 august, Curtea Constituțională că „în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat” și a anunțat că va merge la CEDO.

„Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept”, a transmis Fritz. Și a continuat: „Art. 15 din Constituție “legea dispune numai pentru viitor” a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”.

„Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi”, a adăugat președintele USR într-o postare pe Facebook.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”, a conchis Dominic Fritz.

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