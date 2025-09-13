„Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară”

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.

Sorin Grindeanu a reacționat și a transmis că PSD nu este de acord cu această măsură și că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”.

O nouă lovitură

Mihai Fifor a precizat într-o postare pe pagina sa de Facebook că, „în schimb”, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, „a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării”.

„Pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente doar pentru a hrăni această vanitate”, mai spune parlamentarul PSD.

„Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați tăiat din venituri, le-ați majorat taxele, îi amenințați zilnic cu concedieri. Iar acum veniți cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, în condițiile în care oamenii abia își duc traiul de pe o zi pe alta”, arată deputatul.

Deputatul PSD susţine că a verificat „lucrurile” cu colegii săi „care au participat la şedinţele Coaliţiei” şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării”.

„Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susţinut în Guvern, în mod explicit, menţinerea plafonării. Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbeşte să anunţe «decizii» inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecţie reală, nu de jocuri de imagine”, explică Mihai Fifor.

„Coşuri de cumpărături mai suportabile”

Acesta consideră că în condiţiile unei inflaţii care rămâne aproape de 10%, menţinerea plafonării preţurilor la alimentele de bază „nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simţ”.

„Ea înseamnă coşuri de cumpărături mai suportabile, mai puţină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos şi incertitudine economică. PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menţinută. Ce spun PNL, USR, UDMR? Sunt de partea oamenilor sau aleg să le facă traiul şi mai greu? Restul – zvonuri, declaraţii iresponsabile şi orgolii inutile – nu rezolvă nimic. Noi alegem bun-simţul. Şi punem oamenii pe primul loc”, afirmă Mihai Fifor.

„Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”, a scris și Sorin Gindeanu pe pagina sa de Facebook.

Libertatea a anunțat de vineri că Executivul condus de Ilie Bolojan a decis să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025.

Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.

Lista alimentelor de bază care se vor scumpi

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu ‘000 până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

