Dogioiu: Prelungirea plafonării a provocat distorsiuni economice

„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.

Sorin Grindeanu a reacționat și a transmis că PSD nu este de acord cu această măsură și că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”.

„Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”, a scris Sorin Gindeanu pe pagina sa de Facebook.

Libertatea a anunțat de vineri că Executivul condus de Ilie Bolojan a decis să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025. Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.

Lista alimentelor de bază care se vor scumpi

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

brânză telemea de vacă vrac;

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

făină albă de grâu ‘000 până la 1 kg;

mălai până la 1 kg;

ouă de găină calibrul M;

ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

carne proaspătă pui;

carne proaspătă porc;

legume proaspete vrac;

fructe proaspete vrac;

cartofi proaspeți albi vrac;

zahăr alb tos până la 1 kg;

smântână – 12% grăsime;

unt până la 250 grame;

magiun până la 350 grame.

