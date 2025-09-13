Cuprins:
Dogioiu: Prelungirea plafonării a provocat distorsiuni economice
„Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților. Săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.
Sorin Grindeanu a reacționat și a transmis că PSD nu este de acord cu această măsură și că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție”.
„Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!”, a scris Sorin Gindeanu pe pagina sa de Facebook.
Libertatea a anunțat de vineri că Executivul condus de Ilie Bolojan a decis să nu mai prelungească limitarea adaosului comercial.
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost aplicată din august 2023 și prelungită succesiv, ultima dată până la 30 septembrie 2025. Aceasta a vizat combaterea creșterii excesive a prețurilor și a fost aplicată pentru 14 grupe de produse alimentare, listă ce a fost ulterior extinsă.
Lista alimentelor de bază care se vor scumpi
- pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;
- lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;
- brânză telemea de vacă vrac;
- iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
- făină albă de grâu ‘000 până la 1 kg;
- mălai până la 1 kg;
- ouă de găină calibrul M;
- ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
- carne proaspătă pui;
- carne proaspătă porc;
- legume proaspete vrac;
- fructe proaspete vrac;
- cartofi proaspeți albi vrac;
- zahăr alb tos până la 1 kg;
- smântână – 12% grăsime;
- unt până la 250 grame;
- magiun până la 350 grame.
