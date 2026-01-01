Imaginea arată o pasăre de pradă moartă la baza unor turbine eoliene, iar Trump a comentat: „Turbinele eoliene ne omoară toți vulturii frumoși!”.

În realitate, fotografia nu îl înfățișează pe vulturul pleșuv și nici nu a fost realizată în SUA. Potrivit unei investigații AFP, imaginea datează din 2017 și a fost publicată de cotidianul israelian Haaretz, care a precizat că este vorba despre un șoim.

Fotografia a fost atribuită Serviciului Parcurilor Naționale din Israel, iar pe una dintre turbine pot fi observate caractere în limba ebraică.

Postarea a fost redistribuită pe platforma X de un cont asociat Casei Albe și Departamentului Energiei al SUA, care critică frecvent energia eoliană, invocând impactul negativ asupra peisajului, costurile ridicate și presupusele riscuri pentru biodiversitate, în special pentru păsări.

Distribuirea imaginii a stârnit reacții critice din partea mai multor politicieni, atât democrați, cât și republicani, printre care și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. „Nu știe Somnorosul Don care este emblema Americii?”, a ironizat acesta pe rețelele de socializare.

Vulturul pleșuv, ușor de recunoscut după capul alb și dimensiunile sale mari, apare pe timbre, monede și însemne militare americane și este o specie larg răspândită în America de Nord.

Pasărea din fotografia distribuită de Donald Trump este mai mică și are un colorit mult mai închis.

Conform Institutului de Tehnologie din Massachusetts, în Statele Unite mor anual sute de mii de păsări în urma coliziunilor cu turbinele eoliene.

Totuși, MIT a subliniat în 2023 că aceste decese reprezintă doar o mică parte comparativ cu cele provocate de alte cauze, precum lovirea de clădiri sau atacurile pisicilor domestice. Internauții nu au întârziat să ironizeze și ei gafa președintelui american.

