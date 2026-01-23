O „politică de destabilizare” menită să servească scopurilor lui Trump

„Această strategie a început anul acesta în Venezuela, cu răpirea lui Nicolas Maduro. Trump revine mereu cu noi subiecte la care toată lumea trebuie să reacționeze, iar în timp ce lumea se concentrează pe acestea, el trece deja la următorul dosar”, explică Criekemans. Expertul consideră această abordare drept o „politică de destabilizare” menită să servească scopurilor personale ale liderului de la Casa Albă.

David Criekemans că Trump este un strateg politic mai bun decât credem, captură video VRT News

Groenlanda – o „fantastică manevră de distragere” a atenției de la o altă acțiune militară

Un exemplu clar este insistența lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, teritoriu danez bogat în resurse minerale. Potrivit lui Criekemans, nu exista nicio urgență reală pentru a apăsa pe acest subiect, însă președintele american a adus în repetate rânduri în discuție intenția de a transforma Groenlanda în teritoriu american. Acesta a amenințat chiar aliați ai Danemarcei și a menționat posibilitatea utilizării forței pentru a prelua controlul insulei.

„Nu exista nicio urgență în acest dosar”, subliniază Criekemans. Profesorul belgian consideră că adevăratul motiv al lui Trump a fost să câștige timp pentru a pregăti o altă acțiune. „A câștigat pur și simplu timp, în jur de zece zile, cât să transporte o cantitate imensă de echipament militar în Orientul Mijlociu”, explică expertul pentru „La Libre”. Acesta descrie întreaga poveste a Groenlandei drept o „fantastică manevră de distragere”.

Anterior, fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a comentat despre președintele american Donald Trump, descriindu-l ca vorbind în limbajul unui gangster. Potrivit politicianului, liderul american folosește tema Groenlandei „ca armă de distragere în masă de la amenințările reale”.

Avioane de vânătoare și de atac la sol FA-18 Hornet pe puntea portavionului Abraham Lincoln, care a fost trimis în Golful Persic Foto: Profimedia

Avioane și nave americane se îndreaptă spre Orientul Mijlociu

Criekemans își susține teoria cu dovezi concrete: în ultimele zile, flotele aeriene și navale americane au fost mobilizate masiv spre Orientul Mijlociu. Zeci de avioane, inclusiv pe baza militară americană Al Udeid din Qatar, au fost dislocate. Și portavionul USS Abraham Lincoln, care se afla în Marea Chinei, a părăsit zona pentru a se îndrepta spre Iran, escortat de alte nave.

Donald Trump a confirmat chiar astăzi, 23 ianuarie 2026, această desfășurare de forțe, declarând în fața jurnaliștilor aflați la bordul avionului său: „Avem multe nave care se îndreaptă în acea direcție, pentru orice eventualitate […] Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar monitorizăm situația foarte atent”.

Obiectivul lui Trump este să intensifice presiunea asupra regimului iranian, în contextul represiunii violente a protestelor care au început în decembrie 2025. Liderul american a avertizat recent că va lansa atacuri asupra Iranului dacă execuțiile protestatarilor nu vor fi oprite.

Strategia din spatele acțiunilor lui Trump pentru Iran

Conform lui Criekemans, Statele Unite nu aveau inițial suficiente resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a exercita o presiune semnificativă asupra Iranului. Totuși, în timp ce lumea era preocupată de Groenlanda, Trump a reușit să își mute echipamentele militare în regiunea vizată. „Nu pot scăpa de impresia că Groenlanda a fost folosită. Poate că Donald Trump este un strateg mai abil decât credem”, concluzionează profesorul belgian de politică internațională.​

