Preşedintele american a ameninţat în repetate rânduri că va lovi „puternic” Iranul ca răspuns la reprimarea protestelor din această ţară, însă săptămâna trecută părea să fi revenit asupra acestei ameninţări, după ce a asigurat că regimul islamic de la Teheran a suspendat execuţiile planificate ale unor manifestanți arestați.

Presiuni asupra Iranului

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcţie, în caz de nevoie”, a declarat liderul republican de la Casa Albă într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului prezidenţial Air Force One, care îl aducea înapoi de la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia.

„Aş prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte atent”, a adăugat el.

Presa americană a relatat săptămâna trecută că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

Gardienii Revoluției: Israelul și SUA vor avea un „destin dureros”

Donald Trump nu a oferit detalii despre dimensiunea flotei trimise în apropierea Iranului, evocând doar o „armada” şi o „mare forţă”. „Poate că nu va fi nevoie să o folosim”, a subliniat el, declarându-se deschis unor discuţii cu regimul de la Teheran.

Aceste declaraţii intervin după ce şeful Gardienilor Revoluţiei – o forță militară și ideologică aflată la dispoziția ghidului suprem iranian Ali Khamenei – a inflamat şi mai mult tensiunile, ameninţând joi Israelul şi Statele Unite cu un „destin dureros” şi că oamenii săi au „degetul pe trăgaci”.

Proteste reprimate foarte violent

Declanşată pe 28 decembrie, mişcarea de contestare din Iran a luat amploare pe 8 ianuarie, sfidând deschis Republica Islamică. Fundaţia iraniană pentru martiri şi veterani a anunţat miercuri moartea a 3.117 persoane în timpul protestelor – într-un nou bilanţ oficial, mult inferior celor avansate de organizaţiile pentru drepturile omului, care vorbesc despre 18.000 de manifestanți uciși.

