Americanii au încercat să obțină date despre baze militare aeriene și porturi

Documentele, puternic cenzurate, indică faptul că militari americani ar fi colectat informații despre infrastructura critică din Groenlanda. În cursul anului 2025, oficiali militari ai SUA ar fi încercat, pe canale neoficiale și fără acordul Copenhagăi, să obțină de la omologii danezi date sensibile privind instalații militare, porturi și baze aeriene de pe insulă.

Potrivit publicației, comanda militară din Groenlanda a informat imediat conducerea superioară a armatei daneze despre aceste demersuri. Experții intervievați de publicație și-au exprimat îngrijorarea cu privire la continuarea operațiunilor de spionaj ale SUA în Groenlanda.

Președintele american Donald Trump, îmbrăcat la costum, în timpul unei ședințe la Casa Albă
Preşedintele american Donald Trump a avertizat, duminică, că SUA ar putea opri complet livrările de petrol şi bani către Cuba, dacă aceasta nu încheie un acord cu Washingtonul. Foto: Hepta

Trump folosește Groenlanda ca să distragă atenția de la problemele sale din SUA?

Anterior, fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a comentat despre președintele american Donald Trump, descriindu-l ca vorbind în limbajul unui gangster. Potrivit politicianului, liderul american folosește tema Groenlandei „ca armă de distragere în masă de la amenințările reale”.

Donald Trump a amenințat țările europene care au dus trupe în Groenlanda

Președintele american Donald Trump a acuzat sâmbătă opt țări aliate europene, printre care Franța și Germania, că fac un „joc foarte periculos” în Groenlanda, teritoriu pe care dorește să îl achiziționeze, după ce acestea au trimis personal militar acolo, și le-a amenințat cu taxe vamale, potrivit cu AFP.

Membrii Centrului de Antrenament pentru Operațiuni Speciale de Luptă Montană din SUA (SOMWTC) și ai Forțelor de Operațiuni Speciale Daneze (DANSOF) pozează pentru o fotografie de grup în munții Mestersvig, Groenlanda, pe 6 martie 2024

O misiune militară în Groenlanda. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Minciunile folosite de Trump pentru a justifica acapararea Groenlandei

„De mulți ani, am subvenționat Danemarca, toate țările Uniunii Europene și alte țări, nepercepând tarife vamale sau alte forme de remunerație. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să ne răsplătească – este în joc pacea mondială!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu un an, republicanul menționează în mod regulat preluarea controlului asupra imensei insule arctice atașate Danemarcei, strategică, dar puțin populată. El a asigurat că o va cuceri „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, potrivit lui, avansurile rusești și chinezești în Arctica.

Președintele american susține că acest demers este vital pentru supraviețuirea planetei. Motivul invocat? Implementarea „Cupolei de Aur”, un sistem de apărare extrem de complex, care ar include și protecția Canadei. Potrivit lui Donald Trump, eficiența maximă a acestui scut depinde de „unghiurile și măsurătorile” geografice pe care doar teritoriul Groenlandei le poate oferi.

„După secole, este timpul ca Danemarca să o cedeze – pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în această privință. În prezent, au două sănii cu câini ca protecție, una adăugată recent. Numai Statele Unite ale Americii, sub președinția lui DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc și, mai mult, pot avea succes! Nimeni nu va atinge acest pământ sacru, mai ales că este în joc securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general”, a scris Trump pe Truth.

Această imagine aeriană realizată de Mads Schmidt Rasmussen și distribuită de Arctic Creative arată oameni care participă la o demonstrație care a adunat aproape o treime din populația orașului pentru a protesta împotriva planurilor președintelui SUA de a prelua Groenlanda, pe 17 ianuarie 2026, în Nuuk, Groenlanda.
Proteste în Nuuk, Groenlanda, dar și în Danemarca împotriva planurilor lui Trump, Foto: Profimedia Images

În realitate, „săniile trase de câini” ironizate de Trump sunt forțe speciale. Sirius Dog Sled Patrol este o unitate navală daneză de elită care efectuează recunoașteri pe distanțe lungi și susține suveranitatea daneză în regiunea aspră a Arcticii.

„Transportul în zonă se face fie pe mare, fie pe calea aerului. Nu există autostrăzi. Practic, nu poți folosi un vehicul sau un tanc pentru a ajunge acolo. De aceea au sănii trase de câini”, a explicat Steven Lamy, profesor de relații internaționale și expert în securitate arctică la Universitatea din California de Sud.

Mii de manifestanți s-au adunat sâmbătă în Danemarca și Groenlanda pentru a denunța ambițiile teritoriale ale republicanului.

Cele patru scenarii posibile pentru Groenlanda

În timp ce presiunile lui Trump nu slăbesc, deși președintele american a evocat o „relație foarte bună cu Danemarca” după primirea delegației danezo-groenlandeze, ce scenarii sunt posibile de-acum încolo? Ziarul austriac Heute prevede patru situații pentru preluarea Groenlandei de către SUA.

Scenariul 1 – o intervenție militară americană

Donald Trump aduce în mod repetat în discuție această opțiune. Nu există nicio îndoială cu privire la capacitatea armatei americane de a cuceri rapid insula. SUA are deja o prezență militară, deși cu doar câțiva soldați, la baza aeriană Pituffik, pe coasta de nord-vest a Groenlandei.

Soldat din Forțele speciale Delta ale SUA
Delta Force, unitatea de elită a armatei americane Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Shutterstock

Scenariul 2 – cumpărarea insulei

Donald Trump a vorbit uneori despre posibilitatea cumpărării insulei. El nu este primul președinte american care s-a gândit la un asemenea scenariu. După cel de-Al Doilea Război Mondial, de exemplu, Guvernul SUA a oferit Danemarcei aur în valoare de 100 de milioane de dolari. Propunerea a fost respinsă.

Reuters a descoperit că se discută despre sume cuprinse între 10.000 și 100.000 de dolari per locuitor pentru a-i convinge să se alăture SUA. Groenlanda are o populație de 56.831 de locuitori, ceea ce ar însemna o „investiție” între aproape 570 de milioane – 5,7 miliarde de dolari. NBC News ridică suma până la 700 de miliarde de dolari.

Scenariul 3 – referendum privind aderarea la SUA

Groenlanda este un teritoriu constitutiv autonom al Regatului Danemarcei, dar are dreptul de a-și declara independența printr-un referendum. Acesta ar putea fi un pas către aderarea voluntară a insulei la SUA. Senatorul republican american John Kennedy a speculat despre posibilitatea unui astfel de pas.

Scenariul 4 – consolidarea militară a Groenlandei și a Arcticii

Din 1951, un acord permite forțelor americane să utilizeze Groenlanda în scop militar dacă își asumă responsabilitatea pentru apărarea acesteia. De atunci, SUA au construit numeroase baze pe insulă, dar aproape toate acestea au fost închise. Tratatul permite însă SUA să își mărească prezența militară practic oricând.

