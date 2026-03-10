Stafful nu este entuziasmat

The Wall Street Journal dezvăluie „uniforma” de lux de la Casa Albă. Donald Trump își încalță echipa și musafirii VIP cu pantofi Oxford marca Florsheim. Președintele este un mare admirator al acestui brand istoric din Wisconsin, considerând produsele lor din piele etalonul eleganței pe care dorește să o vadă în cercul său apropiat.

Donald Trump a oferit pantofi „eleganți și accesibili ”ca ai săi consilierilor. Sursă foto: North Foto.

Cei care au primit „darul” par să îi încalțe doar în prezența lui Trump, nefiind deloc entuziasmați de ei. Pantofii sunt departe de standardele haute couture: aceștia pot fi achiziționați la prețul întreg de 145 de dolari, iar la reduceri ajung chiar și la 59,90 dolari, o sumă modestă pentru pretențiile de la Casa Albă.

„Tuturor le este frică să nu îi poarte”, a declarat o sursă pentru WSJ. „Toți bărbații îi au”, a spus o altă persoană din staff.

Vorbește în ședințe despre „pantofii incredibili”

Obsesia lui Trump pentru pantofii Florsheim depășește sfera privată. Potrivit martorilor, acesta schimbă adesea agenda întâlnirilor oficiale pentru a vorbi despre „pantofii incredibili” și pentru a-i chestiona pe asistenți cu privire la darurile primite. De multe ori, liderul SUA încearcă să ghicească mărimea pantofilor celor din fața sa.

Donald Trump a oferit pantofi eleganți consilierilor. Sursă foto: North Foto

Nume grele din echipa lui Trump au fost „încălțate” de președinte: JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Howard Lutnick, Steven Cheung și Sean Duffy au primit cu toții modelul Oxford preferat de liderul de la Casa Albă.

De asemenea, și senatorul din Carolina de Sud Lindsey Graham, comentatorul de extremă dreapta Tucker Carlson și prezentatorul Fox News Sean Hannity sunt printre cei care au primit pantofi.

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”, ar fi afirmat Trump în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, în decembrie 2025, potrivit lui Vance.

Acesta a dezvăluit pentru Wall Street Journal o scenă neobișnuită care a avut loc în timpul unei ședințe. Donald Trump a scos un catalog Florsheim și i-a întrebat pe toți cei prezenți ce mărime poartă la pantofi. Momentul a căpătat o notă de umor când un oficial a mărturisit că poartă mărimea 7. „Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui”, a fost reacția lui Trump.

Mai mult, se pare că un secretar de cabinet s-a plâns că este obligat să renunțe la pantofii săi Louis Vuitton în favoarea modelului Florsheim, impus de președinte.

Întrebat despre această „diplomație a încălțămintei”, Thomas Florsheim Jr., CEO-ul companiei din Wisconsin, a declarat că nu avea cunoștință despre preferințele lui Trump și a ales să nu comenteze situația.