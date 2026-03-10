Stafful nu este entuziasmat

The Wall Street Journal dezvăluie „uniforma” de lux de la Casa Albă. Donald Trump își încalță echipa și musafirii VIP cu pantofi Oxford marca Florsheim. Președintele este un mare admirator al acestui brand istoric din Wisconsin, considerând produsele lor din piele etalonul eleganței pe care dorește să o vadă în cercul său apropiat.

Donald Trump a oferit pantofi „eleganți” ca ai săi bărbaților din echipa de consilieri: „Tuturor le este frică să nu îi poarte”
Donald Trump a oferit pantofi „eleganți și accesibili ”ca ai săi consilierilor. Sursă foto: North Foto.

Cei care au primit „darul” par să îi încalțe doar în prezența lui Trump, nefiind deloc entuziasmați de ei. Pantofii sunt departe de standardele haute couture: aceștia pot fi achiziționați la prețul întreg de 145 de dolari, iar la reduceri ajung chiar și la 59,90 dolari, o sumă modestă pentru pretențiile de la Casa Albă.

„Tuturor le este frică să nu îi poarte”, a declarat o sursă pentru WSJ. „Toți bărbații îi au”, a spus o altă persoană din staff.

Vorbește în ședințe despre „pantofii incredibili”

Obsesia lui Trump pentru pantofii Florsheim depășește sfera privată. Potrivit martorilor, acesta schimbă adesea agenda întâlnirilor oficiale pentru a vorbi despre „pantofii incredibili” și pentru a-i chestiona pe asistenți cu privire la darurile primite. De multe ori, liderul SUA încearcă să ghicească mărimea pantofilor celor din fața sa.

Donald Trump a oferit pantofi eleganți consilierilor. North Foto
Donald Trump a oferit pantofi eleganți consilierilor. Sursă foto: North Foto

Nume grele din echipa lui Trump au fost „încălțate” de președinte: JD Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Howard Lutnick, Steven Cheung și Sean Duffy au primit cu toții modelul Oxford preferat de liderul de la Casa Albă.

De asemenea, și senatorul din Carolina de Sud Lindsey Graham, comentatorul de extremă dreapta Tucker Carlson și prezentatorul Fox News Sean Hannity sunt printre cei care au primit pantofi.

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”, ar fi afirmat Trump în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, în decembrie 2025, potrivit lui Vance.

Acesta a dezvăluit pentru Wall Street Journal o scenă neobișnuită care a avut loc în timpul unei ședințe. Donald Trump a scos un catalog Florsheim și i-a întrebat pe toți cei prezenți ce mărime poartă la pantofi. Momentul a căpătat o notă de umor când un oficial a mărturisit că poartă mărimea 7. „Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui”, a fost reacția lui Trump.

Mai mult, se pare că un secretar de cabinet s-a plâns că este obligat să renunțe la pantofii săi Louis Vuitton în favoarea modelului Florsheim, impus de președinte.

Întrebat despre această „diplomație a încălțămintei”, Thomas Florsheim Jr., CEO-ul companiei din Wisconsin, a declarat că nu avea cunoștință despre preferințele lui Trump și a ales să nu comenteze situația.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat ce a dezvăluit Victor Pițurcă pentru prima oară despre soția lui: ”Soția mea...”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lor, după ce 16 ani a înșelat-o cu Vica Blochina
Viva.ro
Neașteptat ce a dezvăluit Victor Pițurcă pentru prima oară despre soția lui: ”Soția mea...”. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lor, după ce 16 ani a înșelat-o cu Vica Blochina
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Metoda prin care un român din Italia fura bani din cutiile de donații ale unei biserici, fără să le deschidă
Știri România 16:01
Metoda prin care un român din Italia fura bani din cutiile de donații ale unei biserici, fără să le deschidă
Record european de 3 miliarde de înnoptări: Spania domină clasamentul, România pe trend descendent
Știri România 16:00
Record european de 3 miliarde de înnoptări: Spania domină clasamentul, România pe trend descendent
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri scandaloase despre ce s-a întâmplat la spital. Misterul bacteriei care i-a grăbit sfârșitul
Fanatik.ro
Sora Andreei Anița rupe tăcerea la o săptămână de la moartea ei: „Eu nu ascund adevărul”. Dezvăluiri scandaloase despre ce s-a întâmplat la spital. Misterul bacteriei care i-a grăbit sfârșitul
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Jake Paul și-a răsfățat iubita după medaliile obținute la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026. Cadoul de sute de mii de euro primit de Jutta Leerdam
Stiri Mondene 16:05
Jake Paul și-a răsfățat iubita după medaliile obținute la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026. Cadoul de sute de mii de euro primit de Jutta Leerdam
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Stiri Mondene 16:03
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
ObservatorNews.ro
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
Mediafax.ro
Măsura luată de o companie aeriană în privința pasagerilor care ascultă muzică sau vizionează videoclipuri fără căști
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Politică 15:05
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Fanatik.ro
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața