Preşedintele SUA are un nou plan pentru Gaza

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite acest lucru. Nu se va întâmpla”, a declarat şeful Casei Albe, care nu luase încă o poziţie publică pe această temă, relatează AFP.

Trump chiar a repetat şi mai ferm acest mesaj: „Nu permit Israelului să anexeze Cisiordania. Ajunge. Este timpul să ne oprim acum”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump s-a întâlnit joi, a afirmat că guvernul său va extinde colonizarea evreiască în Cisiordania ocupată, ca reacţie la recunoaşterea statului palestinian de către mai multe ţări occidentale. Miniştrii israelieni de extremă dreapta Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich au cerut chiar anexarea Cisiordaniei.

Donald Trump a asigurat, pe de altă parte, joi, că un acord pentru Gaza este „destul de aproape”, spunând că a discutat în cursul zilei cu Benjamin Netanyahu.

„Suntem destul de aproape de a ajunge la un acord privind Gaza şi poate chiar la pace”, a declarat el jurnaliştilor în Biroul Oval.

O nouă iniţiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian

Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a prezentat mai multor lideri arabi şi musulmani o nouă iniţiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar urma să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât şi celor ale ţărilor din Orientul Mijlociu.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Principalele puncte prevăd un armistiţiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în teritoriul palestinian, retragerea israeliană şi un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică informată despre această reuniune.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă iniţiativă de guvernare pentru Gaza, care exclude Hamas.

Potrivit aceleiaşi surse, liderii arabi şi musulmani i-au cerut preşedintelui american garanţii împotriva anexării unor părţi din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricăror măsuri susceptibile de a modifica statu-quoul juridic şi istoric al locurilor sfinte din Ierusalim.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE