Avertisment pentru locuitorii din Gaza

Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt pentru limba arabă al armatei israeliene, a avertizat vineri populația din orașul Gaza că urmează atacuri cu „o forță fără precedent” și i-a transmis „să profite de această oportunitate și să se alăture sutelor de mii” de oameni care se deplasează spre sud pe drumul de coastă al-Rashid – acum singura rută de evadare permisă.

Apărarea Civilă din Gaza susține că aproximativ 450.000 de oameni au părăsit orașul de la lansarea ofensivei israeliene în august. Aproximativ un milion de oameni locuiau în orașul Gaza la acea vreme.

„Operațiunea militară în curs distruge complet blocuri întregi și încă există familii care sunt prinse sub dărâmăturile caselor lovite, mai ales în cartierul Tal al-Hawa”, relatează, din Gaza, reporterul Al Jazeera Tareq Abu Azzoum.

Deși un număr tot mai mare de palestinieni și-ar putea dori acum să plece, în pofida rezistenței lor anterioare, mulți nu își pot permite să închirieze un vehicul pentru a transporta articole de uz casnic și mobilă în zona supraaglomerată al-Mawasi din sudul Fâșiei Gaza.

Epuizați

Nivin Ahmed, în vârstă de 50 de ani, și cei șapte membri ai familiei sale au plecat joi din Gaza spre orașul Deir el-Balah, situat în centrul enclavei palestiniene.

„Am mers mai mult de 15 kilometri. Ne târam din cauza epuizării”, a declarat ea pentru agenția de știri AFP. „Fiul meu cel mic plânge de oboseală”, adaugă femeia.

Osama Awad, un palestinian strămutat din orașul Gaza, a declarat că oamenii de acolo au îndurat, timp de o săptămână, „nopți de groază” din cauza bombardamentelor.

Potrivit Al Jazeera, 43 de oameni au fost uciși vineri în Fâșia Gaza, dintre care 26 în orașul Gaza. Trei civili au murit în urma unui atac aerian asupra unei case din Tal al-Hawa, în apropiere de Coridorul Netzarim.

O situație periculoasă

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că „suferința poporului palestinian nu poate fi descrisă”.

„Este cel mai grav nivel de moarte și distrugere pe care l-am văzut în timpul mandatului meu de secretar general, probabil în viața mea – foamete, lipsă totală de asistență medicală eficientă, oameni care trăiesc fără adăposturi adecvate în zone uriașe de concentrare”, a precizat el pentru AFP.

O sursă medicală de la Spitalul Martirilor Al-Aqsa din centrul Gazei a declarat pentru Al Jazeera că un copil de nouă ani a murit din cauza malnutriției severe în secția de pediatrie, pe fondul agravării foametei în enclavă.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, 441 de palestinieni au murit de foamete de la începutul războiului. Conflictul militar în curs a izbucnit după atacul terorist fără precedent efectuat de Hamas asupra teritoriului israelian în data de 7 octombrie 2023.

Atacul din 7 octombrie s-a soldat cu 1.139 de morți. În plus, aproximativ 250 de persoane au fost luate ostatice. De cealaltă parte, Hamas susține că Israelul a ucis 65.000 de palestinieni. Israelul contestă vehement acest bilanț care este preluat pe larg de comunitatea internațională, inclusiv de ONU.

