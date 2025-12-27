„Economia lor este într-o stare proastă, foarte proastă”, a spus liderul republican de la Casa Albă, care pune presiuni pentru încheierea războiului din Ucraina.

În timp ce Volodimir Zelenski este așteptat duminică la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Palm Beach, Florida, președintele american nu exclude o nouă discuție telefonică cu Vladimir Putin. „Cred că totul va merge bine cu Putin”, precum și cu Zelenski, a spus el.

Donald Trump și-a exprimat speranța că întrevederea cu Volodimir Zelebski va fi una productivă. Cu toate acestea, președintele american l-a avertizat pe șeful statului ucrainean că nu va avea „nimic” până când nu își va da el „acordul”.

Volodimir Zelenski a purtat şase convorbiri telefonice înainte de întâlnirea programată cu Donald Trump. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev, aceste discuţii au vizat coordonarea diplomatică şi informarea partenerilor internaţionali despre progresele în dialogul cu partea americană.

Programarea acestei întâlniri a fost făcută publică după ce președintele ucrainean a anunțat miercuri noua versiune – modificată – a planului de pace, care conține acum 20 de puncte. Potrivit lui Zelenski, administrația Trump este dispusă să ofere Ucrainei garanții de securitate pentru doar 15 ani.

Kremlinul a criticat planul de pace revizuit și încearcă să-l saboteze sub pretextul că Ucraina caută același lucru în negocierile cu Statele Unite. Totuși, cel puțin la nivelul declarațiilor publice, regimul de la Moscova încearcă să se abțină de la critici aspre asupra planului de pace pentru a nu-l ostiliza împotriva sa pe Donald Trump.

În schimb, după cum a recunoscut Kremlinul, partea rusă încearcă să influențeze lucrurile în favoarea sa prin contacte în culise. Ultima discuție cunoscută dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la cererea Kremlinului, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. După această discuție, Trump nu a mai oferit Ucrainei temutele rachete Tomahawk și a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta, care nu a mai avut loc până la urmă.

