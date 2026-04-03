


https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116338464010194156/embed

Postarea sa spunea că conducerea Iranului „știe ce trebuie făcut și trebuie făcut RAPID!”

Trump, care a oferit anterior termene și obiective schimbătoare pentru război, a declarat într-un discurs televizat de miercuri că războiul ar putea escalada dacă Iranul nu cedează termenilor Washingtonului, fiind posibile atacuri asupra infrastructurii sale energetice și petroliere.

Zeci de experți în drept internațional din SUA au semnat o scrisoare deschisă publicată joi, în care se spunea că atacurile americane asupra Iranului pot constitui crime de război.

Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în război interzic atacurile asupra siturilor considerate esențiale pentru civili.
Convențiile de la Geneva și protocoalele adiționale prevăd că părțile implicate într-un conflict militar trebuie să facă distincția între „obiective civile și obiective militare” și că atacurile asupra obiectivelor civile sunt interzise.

„Îi vom lovi extrem de puternic în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom readuce în Epoca de Piatră, unde le este locul”, a declarat Trump în discursul său de miercuri.

Deși a spus că Washingtonul se apropie de îndeplinirea obiectivelor sale în Iran, Trump nu a stabilit un calendar pentru încheierea războiului.

Războiul a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a răspuns lansând propriile atacuri asupra Israelului și a statelor din Golf, cu baze americane. Atacurile comune americano-israeliene în Iran și atacurile israeliene în Liban au ucis mii de oameni și au strămutat milioane de oameni.

Războiul a crescut prețurile petrolului și a zguduit piețele globale. Mesajele contradictorii ale lui Trump de până acum nu au contribuit prea mult la atenuarea îngrijorărilor legate de cele mai mari atacuri militare ale țării sale de la invazia Irakului din 2003.

Imediat după anunțul lui Donald Trump, a fost făcut anunțul că prețurile petrolului ar putea crește la 120-130 de dolari pe baril pe termen scurt, existând riscul de a depăși 150 de dolari dacă fluxurile de aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz rămân perturbate până la mijlocul lunii mai. Anunțul aparține JP Morgan, potrivit The Independent.

Ipoteza de bază a JP Morgan este că perturbarea strâmtorii va fi rezolvată în cele din urmă prin negocieri, după o perioadă de tensiune în aprovizionare și reduceri de stocuri.

În cadrul acestui scenariu, se așteaptă ca prețurile petrolului să rămână ridicate peste 100 de dolari pe baril pe parcursul celui de-al doilea trimestru. Se preconizează apoi că prețurile vor reveni în a doua jumătate a anului 2026, determinate de o redeschidere parțială a strâmtorii și de o oarecare normalizare a stocurilor de petrol, se adaugă în notă.

JP Morgan a avertizat că amploarea și durata oricărei creșteri bruște a prețurilor ar fi esențiale în determinarea severității șocului macroeconomic mai amplu, crescând riscul unei cereri scăzute și al unei potențiale recesiuni dacă prețurile ridicate persistă.

Drept răspuns la amenințările lui Trump, Iranul avertizează cu atacuri asupra companiilor regionale de energie și telecomunicații.
Postul de televiziune iranian Press TV a postat un videoclip cu purtătorul de cuvânt al armatei, Ebrahim Zolfaghari, care avertizează că, dacă SUA continuă să amenințe cu atacuri asupra centralelor electrice iraniene, Teheranul va viza infrastructura energetică regională și companiile de informații și telecomunicații cu acționari americani.

Oficialii militari iranieni au amenințat în repetate rânduri că vor viza firme tehnologice importante din Orientul Mijlociu.

Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”
 1 comentariu
Comentarii (1)
Avatar comentarii

ethanhunt 03.04.2026, 11:48

Nu este legal sa bombardeze instalatiile civile din Iran si centralele electrice sunt din aceasta categorie.Ar fi o greseala imensa si va trebui platita mai devreme sau tarziu

Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
