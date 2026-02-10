Podul care a pornit scandalul

Totul a pornit de la Gordie Howe International Bridge, un pod nou peste râul Detroit, construit de Canada pentru a lega Ontario de statul Michigan. Proiectul este aproape finalizat și ar urma să fie deschis în 2026, fiind una dintre cele mai importante rute comerciale dintre cele două țări.

„Ce primesc Statele Unite ale Americii – Absolut NIMIC! Ontario nici măcar nu va pune băuturi spirtoase, băuturi spirtoase și alte produse alcoolice din SUA pe rafturi, le este absolut interzis să facă acest lucru și acum, pe deasupra tuturor, prim-ministrul Carney vrea să facă o înțelegere cu China – care va mânca Canada de vie. Vom lua doar resturile! Nu cred”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump susține însă că Statele Unite „nu primesc nimic” din acest pod. În opinia lui, Canada a construit infrastructura fără suficient „conținut american”, nu a folosit oțel din SUA și, colac peste pupăză, profită de piața americană fără să ofere nimic la schimb.

De la oțel și tarife, la hochei

În aceeași postare, Trump a mutat brusc discuția din zona economică într-una emoțională. Dacă Canada se apropie de China, avertizează el, consecințele vor fi dramatice:

„Primul lucru pe care îl va face China este să pună capăt tuturor meciurilor de hochei din Canada și să elimine definitiv Cupa Stanley”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa, Truth Social.

Cum exact ar putea China să închidă patinoarele din Canada sau să șteargă din istorie trofeul suprem al NHL rămâne neclar, scrie The Associated Press, mai ales că, deși declarația nu este susținută de fapte sau decizii politice, Trump a ales cel mai sensibil simbol canadian ca să-și facă auzită nemulțumirea.

„Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu vor fi compensate pe deplin pentru tot ce le-am oferit și, de asemenea, important, Canada tratează Statele Unite cu corectitudinea și respectul pe care le merităm. Vom începe negocierile IMEDIAT. Cu tot ce le-am oferit, ar trebui să deținem, poate, cel puțin jumătate din acest activ”, a mai spus Trump, nervos.

Reacții: un pod se negociază, hocheiul se ignoră

Politicienii din statul Michigan au reacționat mai degrabă iritați decât speriați. Unii au spus că blocarea podului ar fi „o nebunie economică” și ar însemna „să-ți dai singur cu stângul în dreptul”, alții au subliniat că proiectul se va deschide oricum, fiind esențial pentru industrie și locuri de muncă.

„Se va deschide într-un fel sau altul, iar guvernatorul așteaptă cu nerăbdare să participe la inaugurare”, a spus Stacey LaRouche, secretar de presă. Despre hochei, nimeni n-a părut prea îngrijorat.

Mesajul lui Trump vine într-un moment tensionat. Acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada urmează să fie revizuit anul acesta.



