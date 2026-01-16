Donald Trump a repetat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru „securitatea naţională”. „S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”, a declarat preşedintele american cu ocazia unei mese rotunde organizate la Casa Albă.

Aflată în „dezacord fundamental” cu Statele Unite pe tema Groenlandei, Danemarca a obţinut joi trimiterea unei misiuni militare europene pe cea mai mare insulă din lume. La rândul lui, Trump a declarat că această desfăşurare de forțe militare nu are „niciun impact” asupra „obiectivului” său.

Insistențele lui Trump pentru obținerea Groenlandei pun în pericol NATO

Un aliat tradiţional al Statelor Unite în cadrul NATO, Danemarca a anunţat că îşi va consolida prezenţa militară în Groenlanda, ca răspuns la criticile lui Trump privind lipsa sa de angajament în insula arctică, dar şi ca reacţie la insistențele preşedintelui american de a o anexa. Două avioane daneze de transport de trupe au aterizat miercuri în Groenlanda.

În acelaşi timp, Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, alături de Ţările de Jos, Finlanda şi Regatul Unit, au anunţat desfășurarea de personal militar pentru o misiune de recunoaştere care se înscrie în cadrul exerciţiului „Arctic Endurance”, organizat de Danemarca împreună cu aliaţii din NATO.

Anturajul lui Roland Lescure, ministrul francez de finanţe, a indicat, de asemenea, că acesta l-a avertizat pe omologul său american, Scott Bessent, că orice încercare de anexare a Groenlandei ar constitui o „depăşire a limitei” și ar pune în pericol relaţiile economice între Europa și Statele Unite.

Congresmeni americani, în vizită la Copenhaga

Pe de altă parte, o delegație de congresmeni americani, atât democrați, cât și republicani, s-a dus la Copenhaga pentru a reasigura Danemarca de sprijinul Congresului SUA pe tema Groenlandei, în pofida amenințărilor lui Trump, scrie Reuters.

Delegația americană, formată din 11 membri și condusă de senatorul democrat Chris Coons, a stabilit întâlniri cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și cu omologul ei groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

„Într-un moment de instabilitate internațională în creștere, trebuie să ne apropiem de aliații noștri, nu să-i îndepărtăm”, a transmis Coons, citat într-un comunicat de presă, adăugând că delegația va transmite „un mesaj clar: Congresul este angajat față de NATO”.

Din delegație fac parte și senatorii republicani Thom Tillis și Lisa Murkowski. Thom Tillis a criticat dur agitația făcută de administrația Trump pe tema Groenlandei. „Vreau sfaturi bune pentru acest preşedinte, pentru că vreau ca acest preşedinte să lase o moştenire bună. Şi aceste prostii despre ceea ce se întâmplă cu Groenlanda distrag atenţia de la munca bună pe care o face, iar amatorii care au spus că este o idee bună ar trebui să-şi piardă slujbele”, a declarat senatorul republican.

Întâlnire cu miză ridicată la Washington D.C.

Vizita de la Copenhaga are loc după ce ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen și omoloaga lui groenlandeză Vivian Motzfeldt s-au întâlnit miercuri, la Washington D.C., cu secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele J.D. Vance.

Rasmussen a declarat după întâlnire că nu a reușit să schimbe poziția administrației Trump, dar că cele două părți au decis să formeze un grup de lucru pentru abordarea chestiunii.

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
