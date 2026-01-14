19:50 - Acum 33 minute Patru state membre NATO trimit trupe în Groenlanda

Suedia, Norvegia, Franța și Germania trimit trupe în Groenlanda, la cererea Danemarcei. Un comunicat în acest sens a fost emis de armata daneză, relatează BBC.

„Începând de azi, va exista o prezență militară extinsă în Groenlanda și în jurul ei”, se arată în comunicat, caree se referă la „aeronave, nave și soldați, inclusiv din partea aliaților NATO”.

Ministerul danez al Apărării va „continua să colaboreze îndeaproape” în această privință pentru a „asigura implicarea locală”.

„Securitatea în Arctica este de o importanță crucială” pentru Danemarca, a subliniat ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a confirmat informația. „Astăzi sosesc în Groenlanda ofițeri ai forțelor armate suedeze. Fac parte dintr-un grup de mai multe țări aliate”, a scris Kristersson pe contul său de X.

„Împreună vor pregăti pașii următori în cadrul exercițiului danez Operațiunea Arctic Endurance (Rezistența Arctică). La cererea Danemarcei, Suedia trimite personal al forțelor armate”, a precizat premierul suedez.

Știrea inițială

Prevăzută inițial chiar în Casa Albă, reuniunea a fost mutată în clădirea Eisenhower, folosită de vicepreședintele Statelor Unite.

Postul danez de televiziune TV2 consideră că această mutare ar putea fi văzută ca o încercare de a reduce tensiunile, îndepărtând întâlnirea de preşedintele Trump, mai ales după ultimele sale comentarii acide pe tema anexării Groenlandei.

J.D. Vance, fotografiat în timpul sosirii la întrevederea cu reprezentanții Groenlandei și Danemarcei Foto: Profimedia

Donald Trump cheamă aliații din NATO să-l ajute în chestiunea Groenlandei

Miercuri, cu câteva ore înainte de reuniune, Donald Trump a reiterat că includerea Groenlandei în Statele Unite este „vitală” atât pentru securitatea națională a țării sale, cât și pentru consolidarea NATO. „NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”, a scris președintele american pe contul său de Truth Social. „Orice mai puțin de atât este inacceptabil”, a insistat el.

Această viziune intră în contradicție cu declarațiile făcute marți de premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, care a precizat că „alege Danemarca, NATO și UE”, nu Statele Unite. Nielsen a reiterat la insula „nu este de vânzare”.

Aflată alături de Jens-Frederik Nielsen, Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a declarat la rândul ei că nu îi este uşor să se opună „presiunilor total inacceptabile din partea celui mai apropiat aliat al nostru”. „Nu este vorba doar despre Groenlanda sau despre Regatul Danemarcei. Este vorba despre faptul că granițele nu pot fi schimbate prin forță, că un popor nu poate fi cumpărat și că țările mici nu trebuie să se teamă de cele mari”, a subliniat ea.

Steagul Groenlandei, în prim-plan, ridicat alături de cel danez la Castelul Kronborg Foto: Profimedia

Danemarca a promis insulei autonome Groenlanda să aibă singură dreptul de a-și decide viitorul. În contextul discuțiilor tot mai intense despre separarea totală a celei mai mari insule din lume de Danemarca, Donald Trump și-a manifestat intențiile de a o anexa la Statele Unite.

Proiect de lege în Congresul SUA privind anexarea insulei arctice

Randy Fine, un membru republican din Camera Reprezentanților ales în districtul electoral șase din Florida, a depus un proiect de lege privind „anexarea şi admiterea Groenlandei” în Statele Unite ca al 51-lea stat.

Totuși, majoritatea aleșilor din Congresul SUA pare să nu fie de acord cu intențiile lui Trump în privința Groenlandei, senatorul republican Thom Tillis și alții criticându-le dur. „Vreau sfaturi bune pentru acest preşedinte, pentru că vreau ca acest preşedinte să lase o moştenire bună. Şi aceste prostii despre ceea ce se întâmplă cu Groenlanda distrag atenţia de la munca bună pe care o face, iar amatorii care au spus că este o idee bună ar trebui să-şi piardă slujbele”, a declarat senatorul, criticându-l voalat pe adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă, Stephen Miller.

La începutul acestui an, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, soția lui Miller a distribuit pe X harta Groenlandei colorată în culorile steagului american, sugerând că urmează cucerirea acestui teritoriu. Stephen Miller a reproșat la rândul lui Danemarcei că nu a investit suficient în apărarea insulei, amenințată de interesele Rusiei și Chinei în zonă.

J.D. Vance, care a efectuat în primăvara anului trecut o vizită controversată la baza americană din insulă, a transmis la rândul lui Danemarcei că „nu a făcut o treabă bună pentru poporul din Groenlanda”.

Armata daneză a trimis un comando avansat în Groenlanda

Miercuri, înainte de deplasarea ministrului său de externe la Casa Albă, Danemarca a anunțat desfășurarea unui comando avansat în Groenlanda cu misiunea de a pregăti suplimentarea efectivelor militare daneze pe insulă. Un avion militar danez a aterizat în noaptea de luni spre marți pe aeroportul din Nuuk, capitala Groenlandei, după cum relatează Le Figaro.

Guvernul danez a anunțat anul trecut o investiție de aproximativ 6 miliarde de euro în consolidarea apărării Groenlandei, inclusiv cu mai multe nave de luptă, sateliți și drone.

Nuuk, capitala Groenlandei Foto: Profimedia

Ministrul danez al Apărării Troels Lund Poulsen a reafirmat marți că țara sa este pregătită să-și suplimenteze prezența militară în regiunea arctică.

Franța își va deschide un consulat la Nuuk

Aliații din NATO sunt îngrijorați de un eventual conflict militar pentru Groenlanda. Potrivit premierului francez Sébastien Lecornu, intențiile lui Donald Trump „trebuie luate în serios”. El a reiterat, potrivit CNews, că Franţa este „în deplină solidaritate cu Danemarca şi autorităţile legitime din Groenlanda”.

În acest context, Franţa a anunţat miercuri că își va deschide pe 6 februarie un consulat în Groenlanda.

Pe de altă parte, ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot a cerut Statelor Unite să nu mai facă presiuni asupra Groenlandei și Danemarcei. „Atacarea unui alt membru NATO nu ar avea sens, ar fi chiar contrar intereselor Statelor Unite şi, prin urmare, acest şantaj trebuie să înceteze în mod evident”, a declarat Barrot într-un interviu acordat pentru RTL.

„Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi afectată, consecințele în cascadă ar fi fără precedent”, a avertizat președintele francez Emmanuel Macron.

„Franța urmărește situația cu cea mai mare atenție și va acționa în deplină solidaritate cu Danemarca și suveranitatea sa”, a subliniat el, citat de Le Monde.