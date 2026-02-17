Liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că este de părere că Iranul doreşte să ajungă la un acord.

Donald Trump: Voi fi implicat indirect în negocieri

„Voi fi implicat în aceste negocieri, indirect. Şi vor fi foarte importante”, a afirmat Donald Trump, de la bordul avionului.

Tensiunile dintre cele două ţări rămân ridicate, iar SUA au trimis un al doilea portavion în Orientul Mijlociu. Potrivit oficialilor americani, armata Statelor Unite ia în calcul posibilitatea unei campanii militare susţinute, în cazul unui eşec al convorbirilor.

Bombardier B2 spirit în zbor deasupra oceanuluiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Întrebat despre şansele unei înţelegeri, Trump a subliniat că Iranul a adoptat o poziţie dură în negocieri de-a lungul timpului, dar a adăugat că Teheranul a simţit consecinţele acestei abordări vara trecută, atunci când Statele Unite au bombardat instalaţiile nucleare iraniene.

„Nu cred că vor să suporte consecinţele unui eşec al negocierilor”, a mai spus liderul american.

În iunie 2025, negocierile dintre cele două ţări au fost întrerupte din cauza insistenţei Washingtonului ca Iranul să renunţe la îmbogăţirea uraniului pe teritoriul său, un proces considerat de SUA drept o etapă către dezvoltarea unei arme nucleare.

„Am fi putut ajunge la un acord în loc să trimitem avioanele B-2 pentru a le distruge potenţialul nuclear. Şi a trebuit să trimitem avioanele B-2. Sper că vor fi mai rezonabili”, a adăugat Trump, referindu-se la bombardierele stealth care au executat atacurile.

Declaraţiile de luni vin în contrast cu cele făcute de preşedintele SUA cu doar câteva zile înainte, când a sprijinit ideea unei schimbări de regim în Iran şi a criticat deceniile de negocieri fără rezultat.

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a întâlnit luni la Geneva cu şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Într-o postare pe X, Araqchi a declarat că este în Elveţia pentru a „ajunge la un acord corect şi echitabil”. Totodată, el a subliniat ferm: „Ceea ce nu este pe masa negocierilor: supunerea în faţa ameninţărilor”.

Ce sunt avioanele B-2

B-2 Spirit este un bombardier multifuncțional capabil să transporte atât muniții convenționale, cât și nucleare. Reprezentând un salt dramatic în tehnologie, acest bombardier constituie o etapă importantă în programul de modernizare a bombardierelor americane.

B-2, avionul folosit în bombardamentele recente din Iran, poate exercita o putere de foc masivă, în scurt timp, oriunde pe glob, prin apărări anterior impenetrabile.

B-2 Spirit are un echipaj format din doi piloți, un pilot în scaunul din stânga și comandantul misiunii în scaunul din dreapta, comparativ cu echipajul de patru persoane al B-1B și echipajul de cinci persoane al B-52.

Un singur avion B-2 costă aproximativ 2,1 miliarde de dolari, fiind cel mai scump avion militar construit vreodată.

Una dintre caracteristicile cheie ale avionului B-2 Spirit este camuflajul său: este capabil să evite apărarea aeriană și să atingă ținte puternic apărate. Compartimentele sale interne pentru arme pot transporta două bombe GBU-57.

Primul B-2 a fost prezentat public pe 22 noiembrie 1988, când a ieșit din hangarul său de la Air Force Plant 42, Palmdale, California. Primul său zbor a avut loc pe 17 iulie 1989.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bateria de la telefon ți se descarcă repede? Dezactivează aceste opțiuni ascunse și telefonul tău va rezista mult mai mult
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Ciufulit, încălțămintea roasă. Arată neglijent”. Nicușor Dan, criticat de celebrul nostru stilist pentru apariția la Bruxelles. În continuare, a atras atenția asupra unui detaliu ce tuturor le scăpase din vedere până acum
Viva.ro
„Ciufulit, încălțămintea roasă. Arată neglijent”. Nicușor Dan, criticat de celebrul nostru stilist pentru apariția la Bruxelles. În continuare, a atras atenția asupra unui detaliu ce tuturor le scăpase din vedere până acum
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
Unica.ro
Cu ce post TV ar putea semna Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba: „Foarte bine dacă există public”. Ar fi mutarea anului în televiziune!
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
gsp
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
GSP.RO
Cine este prima vedetă care a semnat deja contractul pentru „Asia Express”. Are 36 de ani și este campion al României
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
GSP.RO
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
Parteneri
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Libertateapentrufemei.ro
Lovitura anului în televiziune! Se mută la Antena! Un nume uriaș din România a bătut palma în mare secret… Contractul e semnat, gata! Nimeni nu se aștepta la mutarea asta!
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Avantaje.ro
Roxana Nemeș, botez de lux pentru gemenii ei, dar stai să vezi cine sunt nașii! Nimeni nu se aștepta! Persoane sus puse! Ce nume superbe au copilașii și cum a arătat tortul. Ospăț regal, decor roșu, ținute spectaculoase
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport
Tvmania.ro
Ea este marea speranță a României la JO 2026! Julia Sauter intră AZI pe gheață la Milano-Cortina. La ce oră o vedem în direct pe Eurosport

Alte știri

Elena Mateescu, director ANM, avertisment despre cel mai sever episod de iarnă din 2026: „Vor fi de interes următoarele 24-48 de ore”
Știri România 11:20
Elena Mateescu, director ANM, avertisment despre cel mai sever episod de iarnă din 2026: „Vor fi de interes următoarele 24-48 de ore”
O bacterie veche de 5.000 de ani, din Peștera Scărișoara, rezistă la antibioticele moderne, dar „ar putea inspira unele noi”
Știri România 11:03
O bacterie veche de 5.000 de ani, din Peștera Scărișoara, rezistă la antibioticele moderne, dar „ar putea inspira unele noi”
Parteneri
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Adevarul.ro
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”. Ce spune de scandalul cu Radu Petrescu: “Am fost sigur”
Fanatik.ro
Daniel Pancu a explodat când a auzit că CFR Cluj e avantajată: “Arbitraje? N-am avut nicio fază pentru noi”. Ce spune de scandalul cu Radu Petrescu: “Am fost sigur”
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Financiarul.ro
Apocalipsa AI din Silicon Valley: De ce ar trebui să ascultăm, dar nu să intrăm în panică
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu, despre relația actuală cu fostul ei logodnic, Vlad Gherman. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița: „El îmi povestea de când filma, deci eu…”
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Unica.ro
Cel mai nou cuplu din România! Sportivele noastre și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Te iubesc, prințesă!”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Stiri Mondene 11:04
Ce au făcut Gabriela Cristea și Tavi Clonda după ce au ratat vacanța la Roma. „Am făcut doi pași în spate, pentru că este 7000 de euro”
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Stiri Mondene 10:40
Loredana Groza i-a dat de gol! Ce se întâmplă în relația Iuliei Vântur cu Salman Khan: „Nu este prima oară când ne întâlnim”
Parteneri
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
Alexia Eram, vizită secretă la Paris! Cum arată soacra Andreei Esca: „Ochii aceia de un albastru irezistibil”. Detaliul care i-a uimit pe fani
Au plătit zeci de mii de euro pe case fără utilități. Cartierul rezidențial din Constanța, fără apă sau asfalt
ObservatorNews.ro
Au plătit zeci de mii de euro pe case fără utilități. Cartierul rezidențial din Constanța, fără apă sau asfalt
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Libertateapentrufemei.ro
România a rămas fără cuvinte! Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un cuplu. Da, ai citit bine, se iubesc și nu o ascund! Anunțul a căzut ca un trăsnet
Parteneri
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
GSP.ro
Jucătoarea de pe locul 23 WTA, dezvăluiri incredibile despre academia lui Mouratoglou: „În a treia zi a venit altul! L-am întrebat cine este...”
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
GSP.ro
Campionul României a semnat cu Asia Express! GSP are toate detaliile
Parteneri
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Mediafax.ro
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
StirileKanalD.ro
VIDEO Român arestat în Italia după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate! Micuța a fost grav rănită
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Redactia.ro
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani
KanalD.ro
Alice, fiica primarului Petre Doboș, s-a stins din viață la doar 30 de ani

Politic

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Politică 09:12
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Cotroceni, după ce PSD a amenințat că ar putea să nu voteze bugetul
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Politică 16 feb.
Sorin Grindeanu i-a numit milițieni pe polițiști. Cuvântul a fost folosit în comunism, astăzi are sens jignitor
Parteneri
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
ZiaruldeIasi.ro
Lista lungă a pasajelor rutiere „de hârtie” ale Iașului: suntem campioni naționali la acest capitol! O comparație rușinoasă pentru administrația ieșeană
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată