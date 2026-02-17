Liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor aflaţi la bordul Air Force One că este de părere că Iranul doreşte să ajungă la un acord.

Donald Trump: Voi fi implicat indirect în negocieri

„Voi fi implicat în aceste negocieri, indirect. Şi vor fi foarte importante”, a afirmat Donald Trump, de la bordul avionului.

Tensiunile dintre cele două ţări rămân ridicate, iar SUA au trimis un al doilea portavion în Orientul Mijlociu. Potrivit oficialilor americani, armata Statelor Unite ia în calcul posibilitatea unei campanii militare susţinute, în cazul unui eşec al convorbirilor.

Întrebat despre şansele unei înţelegeri, Trump a subliniat că Iranul a adoptat o poziţie dură în negocieri de-a lungul timpului, dar a adăugat că Teheranul a simţit consecinţele acestei abordări vara trecută, atunci când Statele Unite au bombardat instalaţiile nucleare iraniene.

„Nu cred că vor să suporte consecinţele unui eşec al negocierilor”, a mai spus liderul american.

În iunie 2025, negocierile dintre cele două ţări au fost întrerupte din cauza insistenţei Washingtonului ca Iranul să renunţe la îmbogăţirea uraniului pe teritoriul său, un proces considerat de SUA drept o etapă către dezvoltarea unei arme nucleare.

„Am fi putut ajunge la un acord în loc să trimitem avioanele B-2 pentru a le distruge potenţialul nuclear. Şi a trebuit să trimitem avioanele B-2. Sper că vor fi mai rezonabili”, a adăugat Trump, referindu-se la bombardierele stealth care au executat atacurile.

Declaraţiile de luni vin în contrast cu cele făcute de preşedintele SUA cu doar câteva zile înainte, când a sprijinit ideea unei schimbări de regim în Iran şi a criticat deceniile de negocieri fără rezultat.

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, s-a întâlnit luni la Geneva cu şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Într-o postare pe X, Araqchi a declarat că este în Elveţia pentru a „ajunge la un acord corect şi echitabil”. Totodată, el a subliniat ferm: „Ceea ce nu este pe masa negocierilor: supunerea în faţa ameninţărilor”.

Ce sunt avioanele B-2

B-2 Spirit este un bombardier multifuncțional capabil să transporte atât muniții convenționale, cât și nucleare. Reprezentând un salt dramatic în tehnologie, acest bombardier constituie o etapă importantă în programul de modernizare a bombardierelor americane.

B-2, avionul folosit în bombardamentele recente din Iran, poate exercita o putere de foc masivă, în scurt timp, oriunde pe glob, prin apărări anterior impenetrabile.

B-2 Spirit are un echipaj format din doi piloți, un pilot în scaunul din stânga și comandantul misiunii în scaunul din dreapta, comparativ cu echipajul de patru persoane al B-1B și echipajul de cinci persoane al B-52.

Un singur avion B-2 costă aproximativ 2,1 miliarde de dolari, fiind cel mai scump avion militar construit vreodată.

Una dintre caracteristicile cheie ale avionului B-2 Spirit este camuflajul său: este capabil să evite apărarea aeriană și să atingă ținte puternic apărate. Compartimentele sale interne pentru arme pot transporta două bombe GBU-57.

Primul B-2 a fost prezentat public pe 22 noiembrie 1988, când a ieșit din hangarul său de la Air Force Plant 42, Palmdale, California. Primul său zbor a avut loc pe 17 iulie 1989.

