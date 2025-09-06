Trump: „Foarte nedreaptă și discriminatorie”

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a spus că administrația sa „nu va permite ca aceste acțiuni discriminatorii să rămână fără răspuns”. Liderul american a invocat Secțiunea 301 din Legea Comerțului din 1974, o lege care permite Statelor Unite să impună sancțiuni comerciale împotriva țărilor considerate că iau măsuri „nejustificabile” sau „nerezonabile” ce afectează comerțul american.

„Voi fi forțat să deschid o procedură pentru a anula aceste penalități nedrepte aplicate companiilor americane plătitoare de taxe”, a scris Trump.

La scurt timp după aceea, Trump a revenit cu o altă postare, în care a subliniat că Google ar mai fi plătit în trecut 13 miliarde de dolari pentru ceea ce el a numit pretenții și taxe nejustificate.

În total, sancțiunile ar ajunge la 16,5 miliarde de dolari. Trump a transmis că Uniunea Europeană ar trebui să oprească imediat astfel de practici împotriva companiilor americane.

De ce a amendat Bruxelles-ul Google

Comisia Europeană a anunțat că Google „și-a abuzat poziția dominantă” prin favorizarea propriilor servicii de publicitate online în detrimentul competitorilor, al agențiilor de publicitate și al editorilor.

Investigația s-a concentrat pe platformele AdX și DFP, două instrumente-cheie prin care Google intermediază între advertiserii care vor să-și promoveze produsele și publisherii care vând spațiu comercial pe site-urile lor.

Este a patra amendă uriașă pe care Bruxelles-ul o aplică Google într-un dosar antitrust, într-un conflict care durează din 2017.

Bruxelles-ul cere măsuri mai dure

Comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, a declarat că, la acest stadiu, „singura soluție pentru a pune capăt conflictului de interese este o măsură structurală, precum vânzarea unei părți din afacerea Adtech”. Google are la dispoziție 60 de zile pentru a propune remedii, explică Euronews.

Google a anunțat că va contesta decizia, pe care a catalogat-o drept „greșită”.

Angela Mills Wade, director executiv al European Publishers Council, organizația care a depus plângerea inițială, a spus că o simplă amendă nu rezolvă problema: „O amendă nu va opri abuzurile Google. Ceea ce e nevoie este o ordine de separare”.

Critici și sprijin din partea experților

Cori Crider, cercetător la Future of Technology Institute și profesor onorific la UCL, a subliniat că Europa a făcut „un pas important pentru statul de drept”, în ciuda presiunilor din partea lui Trump și a Big Tech.

Totuși, Crider a avertizat că „doar o separare a afacerilor poate rezolva monopolul Google”, iar dacă autoritățile europene nu merg până la capăt, compania va considera amenda o victorie.

Google, sub presiune și în SUA

Deși suma este uriașă, pentru Google, amenda de la Bruxelles înseamnă relativ puțin, compania raportând venituri de 24 de miliarde de euro doar în al doilea trimestru din 2025.

În paralel, gigantul american este vizat și de justiția din SUA. La începutul săptămânii, un judecător federal a constatat că Google are un monopol ilegal pe piața căutărilor online. Deși a ordonat schimbări în motorul de căutare, judecătorul a respins cererea guvernului american de a forța vânzarea browserului Chrome.

