Trump critică decizia Curții Supreme privind tarifele comerciale

„Decizia care a contat cel mai mult pentru mine a fost cea legată de TARIFE! Curtea știa care era poziția mea, cât de mult îmi doream această victorie pentru țara noastră și, în schimb, a decis să ofere, eventual, trilioane de dolari țărilor și companiilor care au profitat de Statele Unite timp de decenii” , a declarat Trump într-o declarație publicată recent.

Președintele american a afirmat că, în ciuda deciziei nefavorabile, instanța supremă a confirmat că are posibilitatea de a implementa tarife comerciale sub o altă formă. „Curtea Supremă a făcut aceste țări foarte fericite, dar, așa cum a subliniat Curtea, am dreptul absolut să percep TARIFE sub o altă formă și am început deja să o fac”, a adăugat acesta.

Trump lansează critici dure la adresa Curții Supreme

Trump a folosit prilejul pentru a critica dur Curtea Supremă, despre care a afirmat că a devenit „puțin mai mult decât o organizație politică armată și nedreaptă”. El a susținut că instanța „a jefuit” Statele Unite și a acuzat judecătorii democrați de lipsă de imparțialitate, afirmând că aceștia „votează pur și simplu democrați” și rămân „mereu uniți”. Pe de altă parte, Trump i-a lăudat pe judecătorii Samuel Alito, Clarence Thomas și Brett Kavanaugh pentru „înțelepciunea și curajul” lor în această decizie.

Liderul de la Casa Albă a reamintit că obiectivul său principal rămâne protejarea intereselor economice ale Statelor Unite. El a criticat vehement și alegerile prezidențiale din 2020, pe care continuă să le considere „trucate”, și administrația actualului președinte Joe Biden, pe care a descris-o drept „extrem de incompetentă” .

În încheierea declarației sale, Trump a reafirmat angajamentul de a „face din nou America măreață” și a subliniat că, în pofida adversităților, va continua să lupte pentru ceea ce consideră dreptatea economică pentru țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE