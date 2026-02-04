Liderul american a făcut aceste declarații în timpul unui discurs susținut la Casa Albă.

Potrivit lui Trump, suspendarea temporară a loviturilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a durat de duminică, 24 ianuarie, până duminică, 1 februarie. Acest termen de șapte zile, a precizat președintele SUA, a fost convenit cu dictatorul rus Vladimir Putin.

„Pauza a fost de duminică până duminică. S-a încheiat, iar Putin a lovit puternic acum. Putin și-a respectat cuvântul”, a declarat președintele american.

El a adăugat că este mulțumit chiar și de faptul că a existat un armistițiu de scurtă durată, în condițiile unui ger sever: „Vom accepta orice, pentru că acolo este într-adevăr foarte, foarte frig”.

Donald Trump a făcut aluzie și la o conversație recentă cu Vladimir Putin, fără a preciza data acesteia.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că bombardamentele au fost suspendate doar patru zile, nu șapte, așa cum fusese anunțat, și și-a exprimat dezamăgirea față de reacția Statelor Unite.

Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din 3 februarie

În noaptea de 2 spre 3 februarie, în ciuda gerului puternic, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra obiectivelor energetice ale Ucrainei. În mai multe valuri, Federația Rusă a folosit rachete balistice, drone Shahed, precum și rachete Kh-22 și Kh-101, lansate de pe aeronave strategice.

La Kiev, în urma loviturilor rusești, au fost înregistrate distrugeri în raioanele Darnîțkîi, Desnjan, Dniprov, Pecer și Șevcenkiv. Până dimineață, autoritățile au raportat cinci persoane rănite în Capitală. În total, 1.170 de blocuri de locuințe din oraș au rămas fără încălzire.

La Harkov, a fost luată o decizie tehnică forțată: evacuarea agentului termic din sistemul de încălzire de la 820 de blocuri de locuințe, alimentate de cea mai mare termocentrală. Potrivit autorităților locale, aceasta este singura soluție pentru a evita înghețarea și avarierea rețelelor.

La Dnipro, în urma unui atac combinat, au fost avariate două case particulare, o clădire rezidențială cu trei etaje și un cămin. În regiunea Kiev, a fost rănit un bărbat, iar mai multe case particulare și automobile au fost avariate.

Prim-vicepremierul și ministrul energiei, Denis Șmîhal, a anunțat că forțele ruse au atacat opt regiuni ale Ucrainei. Federația Rusă a lovit cu mai multe tipuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone, vizând blocuri de locuințe, termocentrale, precum și CET-uri și centrale termoelectrice, care funcționau exclusiv pentru încălzirea cartierelor din Kiev, Harkov și Dnipro.

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord săptămâna trecută să suspende atacurile asupra orașelor importante din Ucraina și asupra infrastructurii energetice până duminică, în urma unei „cereri personale” din partea președintelui american Donald Trump, potrivit Kremlinului.

Pauza a venit și în urma discuțiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi, primele astfel de discuții de la invazia Moscovei din februarie 2022.