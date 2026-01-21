Momentul, surprins pe video de un jurnalist

În timpul declarațiilor, liderul de la Casa Albă a scos mai multe fotografii cu persoane pe care le-a descris drept infractori periculoși și le-a arătat jurnaliștilor. Apoi, Trump s-a jucat cu un clips pentru documente și a aruncat în mod intenționat mai multe obiecte pe podea, sub privirile camerelor de filmat și ale reporterilor.

Dziwne to wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa w sali prasowej.



Od wielu minut to monolog prezydenta. Przywódca USA rzuca na podłogę materiały, także te mówiące o jego sukcesach.

Prezydent pokazał klips do papieru mówiąc, że cieszy się, że nie włożył tam palca. Dodał, że i tak… pic.twitter.com/iLzgOIHsp6 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) January 20, 2026

Imaginile cu gesturile lui Donald Trump au fost publicate pe rețelele sociale de Paweł Żuchowski, corespondent RMF, care a relatat că președintele arunca pe jos toate materiale aflate pe pupitru, inclusiv documente care făceau referire la propriile realizări.

„Președintele SUA aruncă pe podea materiale, inclusiv cele care vorbesc despre succesele sale”, a scris jurnalistul, într-o postare care a atras rapid atenția.

Glume despre durere și autocontrol

La un moment dat, Trump a ridicat clipsul de hârtie și a comentat că se bucură că nu și-a prins degetul în el. A adăugat că, și dacă s-ar fi rănit, nu ar fi arătat durerea și ar fi continuat calm, „ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”. Deși a folosit un ton relaxat, declarația lui doar a întărit comportament ieșit din tipar pentru un eveniment oficial.

Conferința a avut loc într-o zi cu semnificație specială pentru Donald Trump. Cu puțin timp înainte de întâlnirea cu presa, jurnaliștii au primit o broșură amplă intitulată „365 de victorii în 365 de zile: revenirea președintelui Trump înseamnă o nouă eră a succesului și prosperității”.

