„Să vină el la Kiev”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat sâmbătă de postul de televiziune ABC News.

Șeful statului ucrainean a spus că nu se poate duce la Moscova în timp ce țara sa este atacată de Rusia și a subliniat că liderul de la Kremlin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare a unor negocieri serioase de pace.

„Eu nu mă pot duce la Moscova în timp ce țara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în capitala acestui terorist. Este de înțeles și el înțelege asta”, a afirmat Zelenski.

Zelenski a reiterat că Putin nu este un om de încredere și a apreciat că liderul rus „se joacă” cu Statele Unite.

Volodimir Zelenski a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Vladimir Putin, pentru a negocia un armistițiu în războiul ruso-ucrainean, conflict militar pe care liderul de la Kremlin l-a declanșat prin interpuși în primăvara anului 2014 și l-a extins în februarie 2022.

Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o întâlnire Zelenski – Putin, printre care se numără Turcia, precum și trei țări din Golf care se declară neutre.

Vladimir Putin a susținut miercuri că Volodimir Zelenski poate veni la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv. El a reiterat această propunere vineri, la Forumul economic de la Vladivostok, deși a pus iarăși sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuții și a contestat din nou, în mod nefondat, legitimitatea președintelui ucrainean.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Volodimir Zelenski respinsese încă de joi posibilitatea ca Moscova să fie un loc de negocieri la cel mai înalt nivel. „Dacă vreți ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitați-mă la Moscova”, a declarat el în ziua desfășurării summitului „Coaliției Voluntarilor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE