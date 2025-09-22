Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, ar urma să facă parte dintr-un grup de investitori care încearcă să cumpere TikTok în SUA, a declarat președintele Donald Trump.

Într-un interviu acordat duminică Fox News, Trump a spus că cei doi vor fi „probabil” implicați într-un acord propus pentru a menține TikTok în funcțiune în SUA.

Mai multe nume, legate de preluarea TikTok

El a mai adăugat că, în afara celor doi, și președintele Oracle, Larry Ellison, precum și fondatorul Dell, Michael Dell, ar fi implicați.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a spus președintele american Donald Trump, descriindu-i pe acești oameni drept „patrioți americani”.

Președintele, care și-a sunat omologul chinez săptămâna trecută, a afirmat că SUA și China fac progrese în privința unui acord prin care operațiunile americane ale platformei de socializare ar urma să fie vândute unor investitori americani.

Vânzarea este impusă de o lege adoptată de Congres în aprilie 2024, care ar interzice aplicația, în cazul în care compania-mamă chineză ByteDance nu își vinde filiala din SUA.

Legea respectivă a fost propusă din cauza temerilor că Beijingul ar putea accesa datele personale ale celor 170 de milioane de utilizatori americani ai TikTok. Aplicarea legii este suspendată până la încheierea unui acord.

Întrebat despre cine este implicat în tranzacția propusă pentru TikTok, Trump a declarat pentru The Sunday Briefing de la Fox că este vorba despre „oameni foarte cunoscuți”, care ar putea strânge „o sumă uriașă” de bani.

„Larry Ellison este unul dintre ei. Este implicat. Acest om extraordinar, Michael Dell, este implicat. Îmi pare rău să vă spun, dar și un om numit Lachlan este implicat. Știți cine este Lachlan? Și Rupert probabil va fi și el în grup”, a replicat președintele SUA.

Lachlan Murdoch a preluat recent conducerea Fox Corp și News Corp, imperiul media al familiei, încheind astfel o lungă luptă de succesiune cu frații săi. Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, este președinte emerit al News Corp.

După declarațiile lui Trump de duminică, presa americană a relatat că familia Murdoch nu ar investi în nume personal, ci prin intermediul Fox Corp. Imperiul lor media include Wall Street Journal și Fox News, fiind cunoscuți pentru viziunile conservatoare și publicațiile de dreapta.

Totuși, ei au atras uneori și furia lui Trump, care dă în prezent în judecată Wall Street Journal pentru defăimare, în urma unui articol despre Jeffrey Epstein.

Casa Albă a alimentat așteptările că un acord este pe punctul de a fi finalizat, pe fondul presiunii politice de a scoate operațiunile americane ale aplicației din mâinile proprietarilor chinezi ByteDance.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că un acord ar putea fi semnat „în zilele următoare”.

Leavitt, vorbind tot pentru Fox, a declarat că datele și confidențialitatea utilizatorilor aplicației din SUA vor fi gestionate de Oracle și că „algoritmul va fi, de asemenea, controlat de America”.

Tranzacția propusă pentru TikTok ridică perspectiva ca familiile Murdoch și Ellison, acum două dintre cele mai puternice din mass-media americană, să obțină o influență semnificativă asupra uneia dintre cele mai populare aplicații de socializare din SUA.

China nu a confirmat dacă s-a ajuns la un acord

Potrivit agenției oficiale de știri Xinhua, în relatarea conversației lui Donald Trump cu Xi, premierul chinez ar fi spus că Beijingul „salută negocierile”.

Sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a declarat într-un comunicat: „Poziția Chinei privind TikTok este clară: guvernul chinez respectă dorințele companiei și îi urează bun venit să poarte negocieri comerciale în conformitate cu regulile pieței, pentru a ajunge la o soluție conformă cu legile și reglementările Chinei, care să asigure un echilibru al intereselor”.

ByteDance nu a comentat încă ultimele declarații ale lui Donald Trump.