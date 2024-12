O nominalizare problematică

Nominalizarea lui Pete Hegseth pare să întâmpine probleme în Congres din cauza unor acuzaţii cu privire la viaţa sa personală şi profesională, iar aliaţii lui Trump cred din ce în ce mai mult că Hegseth ar putea să nu treacă de o examinare suplimentară, explică WSJ.

Veteran militar şi fost prezentator al postului de televiziune Fox News, Hegseth ar avea nevoie de un vot favorabil în Senat pentru a obţine confirmarea în funcţie. Chiar dacă republicanii dețin majoritatea în Senat, marja cu care sunt în faţa democraţilor este de doar trei voturi.

Până acum, doi candidaţi aleşi iniţial de Trump pentru funcţii de conducere au renunţat. Chad Chronister s-a retras marţi din cursa pentru conducerea Drug Enforcement Administration (DEA), la câteva săptămâni după ce Matt Gaetz a renunţat la candidatura pentru funcţia de procuror general, pe fondul unei anchete privind acuzaţii trafic sexual cu o minoră. Ambii erau din Florida.

Ron DeSantis, care şi-a pierdut nominalizarea republicană la prezidenţiale în faţa lui Trump, a fost pe o listă anterioară de potenţiali candidaţi la funcţia de secretar al apărării, dar Trump a decis să meargă pe mâna lui Hegseth.

Dezvăluiri stânjenitoare pentru Pete Hegseth

Fostul jurnalist de la Fox News se află acum în mijlocul unor dezvăluiri stânjenitoare despre trecutul său. Consiliul pentru relații americano-islamice (CAIR), principala organizație pentru apărarea drepturilor civile ale musulmanilor din SUA, și-a reînnoit apelul către Senat să respingă nominalizarea lui Pete Hegseth la funcția de secretar al apărării. Acest apel vine după dezvăluirile care susțin că în 2015 Hegseth a strigat de mai multe ori „ucideți toți musulmanii” în timp ce se afla în stare de ebrietate.

În plus, The New York Times a publicat un e-mail pe care Penelope Hegseth l-a trimis fiului său, în 2018, după ce a divorțat a doua oară. „Ești abuziv cu femeile – acesta este crudul adevăr pentru un bărbat care degradează, minte, înșală, se culcă la stânga și la dreapta și folosește femeile pentru a-și hrăni egoul. Omul acesta ești tu (și ești așa de ani de zile) și, din moment ce sunt mama ta, mă doare și mi-e rușine să spun asta, dar acesta este tristul adevăr”, a scris Penelope Hegseth.

Fosta soție a lui Pete Hegseth a dezvăluit că a divorțat deoarece acest jurnalist cu care are trei copii împreună „a lăsat gravidă o colegă de serviciu în cadrul unei relații de adulter care data din prima sa căsătorie”.

Pete Hegseth este acuzat totodată că a violat o femeie în toamna anului 2017, după ce i-a pus un drog în paharul cu alcool. Cele două părți au semnat un acord de confidențialitate care a pus capăt procesului. În cele din urmă, Pete Hegseth s-a căsătorit în 2019 cu fosta sa colegă de serviciu.

