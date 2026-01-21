Vorbind în faţa participanţilor la Forumul Economic Mondial, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite sunt „singura ţară” capabilă să asigure securitatea teritoriului aflat sub suveranitate daneză, însă a dat de înţeles că renunţă la ideea unei intervenţii militare.

„Cu excepţia situaţiei în care aş decide să folosesc o forţă extremă, caz în care, sincer, am fi de neoprit. Aceasta este cea mai importantă declaraţie pe care am făcut-o. Nu vreau să folosesc forţa, nu am nevoie să folosesc forţa şi nu o voi folosi. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda”, a afirmat Donald Trump.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În discursul său, preşedintele american şi-a reluat criticile la adresa Europei, susţinând că aceasta a devenit „de nerecunoscut” din cauza imigraţiei, un mesaj frecvent promovat de curentele de extremă dreapta din Europa şi SUA.

Declaraţiile sale au accentuat tensiunile deja existente între Washington şi capitalele europene pe tema Groenlandei, în contextul în care liderii NATO încearcă să evite o escaladare a unei crize diplomatice legate de viitorul teritoriului.

„Tot ce solicităm este să obţinem Groenlanda, inclusiv titlul şi dreptul de proprietate, pentru că ai nevoie de proprietate ca să o poţi apăra. Nu poţi să o aperi pe baza unui contract de închiriere”, a spus Trump.

El a continuat afirmând: „Eu vreau doar o bucată de gheaţă pentru protejarea acestei regiuni, iar ei nu vor să ne-o ofere”.

„După război, am dat Groenlanda înapoi Danemarcei. Cât de proști am fost să facem asta? Cât de nerecunoscători sunt ei acum?”, a mai spus Donald Trump.

Prin aceste declaraţii, Donald Trump a reiterat poziţii care au alimentat îngrijorările europene şi au contribuit la tensionarea relaţiilor transatlantice, în special în ceea ce priveşte statutul şi viitorul Groenlandei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE