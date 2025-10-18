Donald Trump a adăugat că Statele Unite ar prefera ca „războiul să se termine” și a spus din nou că este încrezător că intervenția sa personală va contribui la încetarea luptelor.

El a mai spus că întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, în următoarele săptămâni, ar putea fi o „dublă întâlnire”, în timpul căreia s-ar întâlni separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, iar președinții aflați în război nu s-ar întâlni direct unul cu celălalt.

„Acești doi lideri nu se plac unul pe celălalt și vrem să facem astfel încât lucrurile să fie confortabile pentru toată lumea”, a spus Donald Trump.

Trump a vorbit vineri timp de peste două ore cu Volodimir Zelenski, care a sosit la Washington săptămâna aceasta cu scopul de a obține mai mult sprijin american pentru Ucraina, inclusiv rachetele Tomahawk cu rază lungă de acțiune care depășește 1.600 km.

Zelenski a încercat să-l îndrume pe Trump către strategia preferată a Ucrainei pentru a pune capăt războiului: mai puține discuții și mai multe livrări de arme pentru a lovi mai adânc în interiorul Rusiei și a o forța să negocieze cu seriozitate.

Kremlinul a avertizat Washingtonul împotriva introducerii de arme americane noi și mai puternice, spunând că aceasta ar reprezenta o escaladare serioasă a războiului.

Chiar dacă Trump ar fi fost de acord cu mai multe vânzări de arme, experții avertizează că Ucraina ar avea nevoie de multe rachete Tomahawk pentru a reuși ce-și propune.

Având în vedere că cele mai recente versiuni ale rachetelor costă aproximativ 2,5 milioane de dolari fiecare, ar fi o provocare pentru Ucraina și pentru susținătorii săi din Europa să găsească banii necesari pentru a le achiziționa.

Pe Truth Social, președintele Trump a numit întâlnirea sa cu Zelenski „foarte interesantă și cordială”.

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Acesta este un război care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”

