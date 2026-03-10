Președintele SUA, Donald Trump, promite să ajute la salvarea Lacului Michigan de peștii „violenți și distructivi” în ultima sa postare pe Truth Social.

El a declarat pe Truth Social că „Doar «TRUMP» poate face asta!” – și își propune să salveze Lacul Michigan de crapul asiatic. Trump a mai spus că dorește să salveze și Marele Lac Sărat din Utah.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat: „Lucrez cu guvernatoarea Gretchen Whitmer pentru a încerca să salvez Marile Lacuri de crapul asiatic destul de violent și distructiv, care acaparează rapid Lacul Michigan și toate împrejurimile frumoase.

„Îi voi ruga și pe alți guvernatori să se alăture acestei lupte, inclusiv celor din Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York și, bineînțeles, viitorul guvernator al Canadei, Mark Carney, despre care știu că va fi bucuros să contribuie la această cauză nobilă.

„Separat, lucrez și pentru a salva Marele Lac Sărat, din Utah, care, într-o perioadă scurtă de timp, dacă nu se face nimic, va rămâne fără apă. Aceasta este în plus față de tot ce fac. Doar «TRUMP» POATE FACE ASTA!!”

Trump se referă la planurile majore pe care administrația sa le analizează în încercarea de a elimina specia.

Un proiect de 1,2 miliarde de dolari este în curs de dezvoltare în încercarea de a preveni pătrunderea crapului asiatic și a altor specii invazive în Marile Lacuri.

Proiectul a suferit un regres după ce a fost întrerupt și a fost supus revizuirii chiar de către administrația Trump, potrivit parlamentarilor din Michigan și Illinois.

Nu este prima dată când Trump îl numește pe premierul Carney – „guvernator al Canadei”.

În ianuarie, el a postat pe Truth Social, despre acordul încheiat între China și Canada.

„Dacă guvernatorul Carney crede că va face din Canada un «port de debarcare» din care China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșală amarnic”, a scris Trump atunci.

Drept răspuns la acuzații, Carney a spus că „nu va comenta fiecare comentariu, scris de oricine, pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE