Președintele SUA, Donald Trump, promite să ajute la salvarea Lacului Michigan de peștii „violenți și distructivi” în ultima sa postare pe Truth Social.

El a declarat pe Truth Social că „Doar «TRUMP» poate face asta!” – și își propune să salveze Lacul Michigan de crapul asiatic. Trump a mai spus că dorește să salveze și Marele Lac Sărat din Utah.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat: „Lucrez cu guvernatoarea Gretchen Whitmer pentru a încerca să salvez Marile Lacuri de crapul asiatic destul de violent și distructiv, care acaparează rapid Lacul Michigan și toate împrejurimile frumoase.

„Îi voi ruga și pe alți guvernatori să se alăture acestei lupte, inclusiv celor din Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York și, bineînțeles, viitorul guvernator al Canadei, Mark Carney, despre care știu că va fi bucuros să contribuie la această cauză nobilă.

„Separat, lucrez și pentru a salva Marele Lac Sărat, din Utah, care, într-o perioadă scurtă de timp, dacă nu se face nimic, va rămâne fără apă. Aceasta este în plus față de tot ce fac. Doar «TRUMP» POATE FACE ASTA!!”

Trump se referă la planurile majore pe care administrația sa le analizează în încercarea de a elimina specia.

Un proiect de 1,2 miliarde de dolari este în curs de dezvoltare în încercarea de a preveni pătrunderea crapului asiatic și a altor specii invazive în Marile Lacuri.

Proiectul a suferit un regres după ce a fost întrerupt și a fost supus revizuirii chiar de către administrația Trump, potrivit parlamentarilor din Michigan și Illinois.

Nu este prima dată când Trump îl numește pe premierul Carney – „guvernator al Canadei”.

În ianuarie, el a postat pe Truth Social, despre acordul încheiat între China și Canada.

„Dacă guvernatorul Carney crede că va face din Canada un «port de debarcare» din care China să trimită bunuri și produse în Statele Unite, se înșală amarnic”, a scris Trump atunci.

Drept răspuns la acuzații, Carney a spus că „nu va comenta fiecare comentariu, scris de oricine, pe rețelele de socializare.

Număr record de 303 de oferte pentru plajele din Năvodari: regulile noi care au deranjat firmele cu monopol pe nisip
Știri România 21:56
Număr record de 303 de oferte pentru plajele din Năvodari: regulile noi care au deranjat firmele cu monopol pe nisip
Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută"
Știri România 21:37
Luna în care șoferii ar putea circula pe loturile 3 și 4 din Autostrada A0: „Chinezii nu erau la lucru sâmbăta trecută"
Monden

Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie". Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:47
Dragoș Bucur, văzut prin ochii arhitectei Ștefana Costraș de la „Visuri la cheie". Ce spune despre prezentator cea mai nouă membră a echipei
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România"
Stiri Mondene 17:20
Unde vor face Emil Rengle și Alejandro Fernandez nunta și ce tradiții vor respecta. „Să știe toată România"
Politic

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Politică 21:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu CEO-ul grupului Schwarz, care deține Lidl, Kaufland şi La Cocoş. Ce s-a discutat la Palatul Victoria
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 16:14
Ședință în CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane de luptă și soldați din cauza războiului din Iran
