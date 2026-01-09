Donald Trump îi urează lui Orbán „mult succes” în alegerile din aprilie

Donald Trump a anunțat o vizită în Ungaria, la invitația lui Viktor Orbán, și îi urează premierului Ungariei „mult succes” la alegerile din luna aprilie.

Potrivit unei scrisori publicate de Orbán, Trump a lăudat ceea ce a numit „epoca de aur a relațiilor americano-maghiare” și a subliniat interesul său pentru aprofundarea cooperării în domeniile apărării, energiei și luptei comune împotriva migrației ilegale.

„Conducerea dumneavoastră servește drept exemplu pentru alții din întreaga lume. Ați susținut în mod constant principiile care fac Ungaria puternică – credința, familia și suveranitatea națională -, iar America respectă acest curaj”, a scris Trump.

Grateful for President @realDonaldTrumps kind words and continued friendship. U.S.-Hungary relations are stronger than ever, built on shared values as patriots. Looking forward to hosting him and his team in Budapest! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/i8wc9hWfuR — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 9, 2026

Viktor Orbán a fost primit la Washington în noiembrie 2025 pentru discuții, în cadrul cărora Ungaria a obținut o scutire de un an de la tarifele secundare impuse de SUA asupra exporturilor de petrol rusesc.

De asemenea, Orbán l-a invitat atunci pe Trump în Ungaria.

„Sunt onorat de invitația dumneavoastră de a vizita Ungaria. Echipa mea vă va contacta în curând pentru a coordona programarea”, a mai scris Trump în scrisoarea sa.

Trump ar putea să meargă în Ungaria chiar înainte de alegerile din aprilie

Vizita pare să coincidă cu campania electorală din Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare importante care vor avea loc pe parcursul lunii aprilie. Trump l-a lăudat pe Orbán, de mai multe ori, considerând că acesta este un „mare lider”.

Conform sondajelor de opinie, adversarul lui Orbán, partidul Tisza condus de Péter Magyar, se află în fața coaliției de guvernământ Fidesz-KDNP.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate să aibă loc pe 12 aprilie 2026. Acestea sunt considerate cele mai disputate alegeri de la revenirea lui Viktor Orbán la putere în 2010, marcând prima dată când partidul de guvernământ Fidesz se confruntă cu un risc real de a pierde majoritatea.

