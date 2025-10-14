Donald Trump, elogii la adresa lui Viktor Orban: „Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic!”

Declarația a fost surprinsă într-o înregistrare video publicată chiar de Viktor Orban pe pagina sa oficială de Facebook.

„Avem Ungaria. Oh, Viktor! Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic! Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”, spune Donald Trump în clipul respectiv.

Liderul american a amintit, de asemenea, că l-a sprijinit public pe Orban la ultimele alegeri din Ungaria, subliniind victoria categorică a acestuia: „L-am susținut la ultimele alegeri și a câștigat cu 28 de puncte. Data viitoare vei sta și mai bine… Suntem alături de tine sută la sută.”.

De-a lungul timpului, Trump și Orban s-au întâlnit în mai multe rânduri, iar fostul președinte american l-a caracterizat constant pe premierul ungar drept un „lider puternic” și „apărător al valorilor naționale”.

Viktor Orban a participat luni la semnarea acordului de pace pentru Orientul Mijlociu, la invitația lui Donald Trump. Într-un mesaj publicat alături de videoclip, premierul ungar a scris: „Vă mulțumesc, domnule președinte! Continuăm pe calea păcii!”

Gestul a fost interpretat de presa internațională ca un semn al consolidării relațiilor dintre Washington și Budapesta, într-un context în care Uniunea Europeană menține o atitudine critică față de guvernul condus de Orban.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Summitul de la Sharm el-Sheikh a reunit peste 20 de lideri mondiali, care au discutat despre planul de pace propus de Donald Trump pentru Fâșia Gaza.

Premierul ungar a fost singurul șef de guvern din Uniunea Europeană prezent la ceremonie. Planul american prevede dezarmarea Hamas, retragerea treptată a armatei israeliene și formarea unui guvern internațional de tranziție în Gaza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE