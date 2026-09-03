„În prezent nu există niciun scenariu care ar necesita o mobilizare”, a spus Putin în cadrul unei intervenții la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

Putin acuză un „atac informațional”

Încă din iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a primit „informații clare” de la serviciile de informații precum că regimul de la Moscova pregătește „pentru toamnă un nou val de mobilizare”.

Presa rusă din exil a descoperit indicii despre pregătirea noului val de mobilizare, cum ar fi înmulțirea atribuțiilor Gărzii Naționale, inclusiv în caz de proteste.

Temerile legate de un nou val de mobilizare se observă pe rețelele de socializare din Rusia și în vămi. Potrivit lui Putin, rușii nu ar trebui să se teamă. „Este un atac informațional din partea dușmanului înainte de alegerile din Dumă, cu o tentativă de a influența rezultatul”, a pretins Putin, referindu-se la alegerile legislative din Rusia, pe care le manipulează deja în favoarea sa prin interzicerea singurului partid anti-război și arestarea unor opozanți.

Kremlinul și-a ascuns mereu planurile

Nu este exclus însă ca Putin să dezinformeze la rândul lui asupra planurilor sale de mobilizare. Liderul rus a respins, de obicei, informațiile despre măsurile nepopulare pe care le-a luat în considerare și le-a și anunțat oficial anterior, inclusiv despre lansarea primului val de mobilizare. De altfel, Putin a negat inclusiv pregătirea invaziei la scară largă în Ucraina.

Prima așa-zisă mobilizare parțială, ordonată de Putin în septembrie 2022 pentru a face față contraofensivelor ucrainene victorioase, a dus la un exod al rușilor în străinătate și autoritățile au evitat de atunci orice măsură similară.

Putin a mai susținut că forțele sale armate nu ar avea probleme legate de personal pentru front, deși Rusia pierde lunar cu 6.000 de soldați mai mult decât reușește să recruteze.

„Abordarea corectă” cu Ucraina

În ceea ce privește soluționarea războiului ruso-ucrainean, liderul autoritar de la Kremlin a apreciat doar că ar exista „șanse”, dar nu a spus nimic concret. „Există şanse? În opinia mea, da, există”, a declarat el, citat de Interfax.

„Această problemă trebuie rezolvată în primul rând de ţările implicate în conflict. Adică Rusia şi Ucraina. Aceasta este abordarea corectă”, a insistat Putin.

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia și Ucraina ar ține legătura la nivel de „servicii speciale”. „În ce măsură aceste (contacte – n.r.) conduc la un acord de pace, mi-e greu să spun în acest moment, având în vedere declaraţiile pe care le-am auzit în ultima vreme din partea liderilor Ucrainei. Dar contactele există într-adevăr, ele continuă în ritmul actual, tot la nivelul serviciilor speciale, în primul rând”, a spus Putin, insinuând, ca întotdeauna, că Ucraina – deși este țara agresată – s-ar opune păcii, și nu Rusia, ca parte agresoare.

Putin a vorbit totodată despre atacurile lansate de ucraineni asupra unor petroliere din flota-fantomă a Rusiei, folosită de Kremlin pentru a ocoli sancțiunile. El pretinde că navele din flota-fantomă a Rusiei sunt „civile” și că luarea lor în vizor ar fi drept „terorism internațional”.

Ucraina atacă însă aceste nave pentru a reduce resursele de război ale Rusiei. Unele țări occidentale, cu SUA în frunte, au confiscat și ele petroliere din flota-fantomă a Rusiei – o flotă care reprezintă totodată un risc pentru mediu și un risc de securitate, ținând cont că este folosită și pentru operațiuni de spionaj.

Liderul rus vrea ca Trump să-i ofere o „colaborare pozitivă” pentru Rusia

În plus, Vladimir Putin și-a manifestat interesul pentru o „colaborare pozitivă și constructivă” cu președintele american Donald Trump.

„Suntem în favoarea restabilirii relaţiilor cu Statele Unite la nivel deplin, dar acest lucru nu depinde doar de noi, ci şi de partea americană”, a comentat el în fața actorului american Steven Seagal, prezent în sală și numit de liderul de la Kremlin „un mare prieten al Rusiei”.

În cele din urmă, Putin le-a transmis rușilor să fie „pregătiți” pentru continuarea penuriei de combustibili și a dat asigurări că Rusia își va consolida sistemul de apărare antiaeriană.

Apel la răbdare din partea rușilor

În august, cel puțin șapte rafinării rusești și-au oprit complet sau parțial producția din cauza atacurilor cu drone, iar pe 2 septembrie, rafinăria Kinef din regiunea Leningrad – a doua cea mai mare din Rusia – a încetat orice operațiune. Pentru a acoperi deficitul de combustibili, autoritățile ruse au început să importe benzină pe mare pentru prima dată în istorie – din India, Maroc și Turcia – și au crescut, de asemenea, achizițiile din Belarus la un nivel record, notează The Moscow Times.

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