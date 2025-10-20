„Încă ar putea să-l câștige, dar nu cred”, a declarat Trump în timpul întâlnirii cu Albanese.

„Dar tot ar putea să-l câștige. Nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că îl pot câștiga, orice se poate întâmpla”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Ucraina nu poate câștiga războiul cu Rusia și ar trebui să negocieze termeni de pace cu Kremlinul, potrivit celui mai înalt ofițer al armatei britanice.

Pe de altă parte, mareșalul Richards crede că Ucraaina nu va putea să-i alunge pe soldații lui Vladimir Putin fără implicarea NATO pe teren, ori această implicare este imposibilă.

„Ceea ce am făcut în cazul Ucrainei a fost să o încurajăm să lupte, dar nu i-am oferit mijloacele de a câștiga”, a declarat fostul șef al Statului Major al Apărării Britanice pentru podcastul World of Trouble al publicației The Independent.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ultima sa întâlnire cu Donald Trump ca fiind un succes care a dus la progrese în achiziţionarea de noi sisteme de apărare aeriană Patriot. Această declarație a venit înainte ca Reuters şi alte instituții de presă să relateze că Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunţe la unele teritorii.

