„În această seară, sunt bucuros să anunţ că, pe lângă faptul că preşedintele îndeplineşte toate criteriile CDC pentru încetarea izolării de siguranţă, din punctul de vedere al standardelor recunoscute actual, el nu mai este considerat ca riscând să transmită virusul altor persoane”, a indicat Sean Conley într-un comunicat emis sâmbătă.

De asemenea, potrivit medicului lui Donald Trump, președintele nu are febră şi simptomele s-au „ameliorat”, subliniind că va continua să îi urmărească starea de sănătate, în timp ce acesta îşi va relua cursul normal al activităţilor sale.

Trump no longer needs to isolate, his doctor says pic.twitter.com/lQQ6KRANle