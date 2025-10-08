Atacurile sporesc urgența ajutorului militar

Aceasta este concluzia unui expert ucrainean din domeniul securității naționale, a cărei analiză prezintă cum ar putea arăta acordul cu Washingtonul și cum ar putea fi folosite sau nu armele mortale.

Ieri, Donald Trump a dat cel mai clar indiciu de până acum că se pregătește să furnizeze armele Kievului.„Am luat, într-un fel, o decizie”, a spus el în maniera sa unică.

Apoi a adăugat că ar dori să știe mai întâi ce intenționează Ucraina să facă cu ele, de teamă că rachetele cu rază lungă de acțiune ar reprezenta o escaladare a conflictului. Rachetele nu pot ajunge suficient de repede pentru forțele ucrainene aflate în dificultate.

Atacurile masive ale Rusiei au avut ca scop dezactivarea rețelei energetice a Ucrainei, în weekend. Odată cu apropierea iernii, atacurile sporesc urgența discuțiilor privind ajutorul militar.

Însă raza de acțiune de 2.600 de kilometri a rachetei Tomahawk și capacitatea acesteia de a transporta focoase nucleare complică lucrurile. Aceasta pune capitala Rusiei, Moscova, în raza de acțiune, iar Vladimir Putin, președintele rus, l-a avertizat pe Trump că acest lucru ar putea distruge orice relație cu Washingtonul.

Cum ar putea fi utilizate

În acest context, Yehor Cherniev, vicepreședintele comisiei pentru securitate națională, apărare și informații a parlamentului ucrainean, a prezentat exact cum ar putea fi utilizate armele.

El prevede o serie de posibilități sau etape, de la răzgândirea lui Trump și refuzul furnizării lor. Este posibil ca liderul SUA să-și dea acordul pentru livrare, dar să fie nepermisă utilizarea lor. De asemenea, se ia în calcul și varianta permiterii armelor cu intervale și ținte bine definite.

„În fiecare dintre aceste etape, lui Putin i se oferă oportunitatea de a se retrage și de a intra în negocieri. Prin urmare, furnizarea și utilizarea rachetelor vor fi, cel mai probabil, foarte graduale”, a spus el.

„Mai întâi ne vor da rachete, dar câteva bucăți sau câteva zeci, dar nu ne vor permite să le folosim, ci ca să vedem reacția Kremlinului.”

Dacă nu există nicio reacție, atunci vor fi permise atacuri la granița cu Rusia. La fiecare pas, presiunea poate fi amplificată.

„Abia după un timp, toate restricțiile vor fi ridicate, cu excepția, poate, a atacurilor asupra Kremlinului și direct asupra lui Putin”, scrie el.

„Toată această epopee ar putea dura cel puțin câteva luni. Dar este deja o presiune reală și o discuție serioasă. S-ar putea să nu fie atât de rapid pe cât își doresc mulți ucraineni”, spune Cerniev, dar presiunea asupra lui Putin crește rapid.

„O sursă serioasă de escaladare”

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că discuția despre rachetele Tomahawk a fost diferită față de cea din administrația Biden, când detaliile urmau să apară abia după livrarea armelor.

„Înțelegem că trebuie să așteptăm, probabil, declarații mai clare, dacă vor veni”, a spus el, adăugând că rachetele reprezintă „o sursă serioasă de escaladare”.

Un oficial al Casei Albe a declarat că nu au nimic de adăugat despre planurile de a furniza rachete Tomahawk, dincolo de ceea ce a afirmat președintele Donald Trump, luni. Nici ambasada Ucrainei la Washington nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația.