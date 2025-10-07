A „luat o decizie” în această privinţă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut SUA să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene care le-ar trimite Ucrainei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 de mile), plasând Moscova în raza de acțiune a arsenalului Ucrainei, în cazul în care Kievului i s-ar acorda aceste arme.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă, luni, dacă a decis să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, Trump nu a exclus această posibilitate şi a spus că a „luat o decizie” în această privinţă.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele”, a adăugat el. „Unde le trimit? Cred că ar trebui să pun această întrebare. Nu vreau să escaladez războiul”, a subliniat el.

Distrugerea relaţiei Moscovei cu Washingtonul

Duminică, liderul rus Vladimir Putin a declarat că dacă Washingtonul va furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri în adâncul teritoriului Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu Washingtonul.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare o cerere ucraineană de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Aceste rachete ar putea lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Putin a avertizat: „Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”. Conform Reuters, Wall Street Journal a raportat că SUA vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică pe termen lung din Rusia.

Ce înseamnă rachete Tomahawk pentru Kremlin

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina ar primi aceste rachete, Kremlinul și întreaga Rusie europeană ar fi în raza de acțiune. Putin a declarat joi că este imposibil să se folosească rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american.

El a adăugat: „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”. Președintele rus a mai spus că rachetele Tomahawk ar putea dăuna Rusiei, dar că aceasta le-ar doborî pur și simplu și și-ar îmbunătăți propria apărare aeriană.

Statele Unite vor furniza Ucrainei informații prin intermediul cărora să poată efectua atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice din interiorul Rusiei, dezvăluie The Wall Street Journal (WSJ).







