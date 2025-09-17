Melania și Donald Trump au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales

Este pentru a doua oară când Donald Trump este întâmpinat de un monarh britanic în cadrul unei vizite de stat. Cu toate acestea, președintele american ar fi încălcat eticheta regală prin faptul că nu s-a înclinat în fața regelui și a reginei, relatează publicația Metro.



Trump a fost văzut coborând din elicopter împreună cu Melania, Cei doi au fost întâmpinați de prințul și prințesa de Wales, cărora el și soția sa le-au strâns mâna. Trump a ținut-o de mână pe Melania în timp ce vorbea cu William și Kate, înainte de a se îndrepta spre Charles și Camilla.

Trump i-a atins în repetate rânduri brațul regelui

Trump a dat apoi mâna cu Charles și Camilla, iar Melania a făcut același lucru câteva momente mai târziu. Niciunul dintre cei doi nu s-a înclinat în fața membrilor familiei regale, ceea ce este, în mod tradițional, cel mai politicos salut, relatează sursa citată.

Președintele SUA a fost apoi văzut discutând cu William și Charles, atingând în repetate rânduri brațul regelui și brațul și umărul prințului.

Conform îndrumărilor Palatului Buckingham, atingerea regelui nu constituie o încălcare a protocolului, dar obiceiul acceptat este să nu se facă acest lucru în afara unei strângeri de mână, dacă acesta o oferă.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți miercuri cu onoruri militare la Windsor, unde, alături de regele Charles și regina Camilla, au asistat la intonarea imnului SUA și la cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE