Reacția guvernatorului Polis la cererea lui Trump

Biroul guvernatorului Jared Polis a răspuns cu surprindere, afirmând că este „încântat de interesul președintelui pentru Capitolul din Colorado și pentru lucrările sale de artă” și că guvernatorul caută constant modalități de a îmbunătăți experiența vizitatorilor.

Polis a declarat: „Este plăcut să vedem că președintele este pasionat de Capitoliu și de arta noastră. Suntem întotdeauna deschiși la sugestii pentru îmbunătățirea experienței vizitatorilor.”

Portretul lui Trump nu a fost comandat de guvernatorul Polis, nici de vreun oponent politic al președintelui. De fapt, portretul a fost realizat în urma unei campanii de crowdfunding inițiate de republicani. În 2018, a fost organizată o campanie GoFundMe pentru a strânge fonduri pentru portretul lui Trump, care a fost finalizat și dezvăluit în 2019.

Kevin Grantham, fost președinte al Senatului din Colorado și cel care a lansat campania de donații, a spus într-un interviu: „A fost important pentru noi să completăm seria portretelor președinților. A fost un proiect care ne-a unit ca stat, indiferent de opiniile politice.”

Donald Trump se revoltă că portretul nu seamănă cu el: „Obama arată minunat”

Portretul lui Trump a fost realizat de Sarah A. Boardman, o artistă din Colorado Springs, care a încercat să imite stilul clasic al portretelor prezidențiale. Evenimentul de dezvăluire a avut loc în august 2019 și a fost descris ca apolitic, deși a fost organizat de republicanii din Senatul Colorado.

Trump nu a ezitat să comenteze din nou despre portretul său, adăugând pe platforma Truth Social: „Am primit atât de multe plângeri de la cetățenii din Colorado care spun că acest portret este o „rușine” și un „abuz de imagine”. Eu cred că ar trebui să fim mândri de portretele noastre prezidențiale, dar acesta nu reprezintă corect cum arăt și nu reflectă realitatea. Eforturile lor de a-l „distorsiona” sunt clare. Nu voi accepta așa ceva.”

„Nimănui nu-i place o imagine sau o pictură proastă a sa, dar cea din Colorado, din Capitoliul statului, expusă de guvernator, alături de toți ceilalți președinți, a fost intenționat distorsionată la un nivel pe care chiar și eu, poate, nu l-am mai văzut până acum. Artista l-a pictat și pe președintele Obama, care arată minunat, dar cel cu mine este cu adevărat cel mai rău. Probabil că și-a pierdut talentul pe măsură ce a îmbătrânit. În orice caz, aș prefera să nu am o fotografie decât să am una ca aceasta, dar mulți oameni din Colorado au sunat și au scris pentru a se plânge. De fapt, sunt chiar furioși din cauza asta! Vorbesc în numele lor guvernatorului de stânga radicală, Jared Polis, care este extrem de slab în ceea ce privește criminalitatea, în special în ceea ce privește Tren de Aragua, care practic a preluat Aurora (Nu vă faceți griji, am salvat-o!), să o dea jos. Lui Jared ar trebui să-i fie rușine de el însuși!”, a scris Trump în postarea sa.

Portretul lui Trump a fost realizat după ce, în 2018, un portret al președintelui rus Vladimir Putin a fost expus în locul în care trebuia să fie cel al lui Trump. Acest gest a stârnit controverse și a dus la organizarea campaniei de donații, care a reușit să strângă rapid 10.000 de dolari pentru realizarea portretului.

Boardman a explicat în timpul ceremoniei de dezvăluire: „Am încercat să păstrez un ton neutru în portretul meu. Nu am vrut să fie prea agresiv sau prea pasiv, doar să fie un portret al unui președinte din istoria noastră.”

