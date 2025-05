Marți, președintele american a vizitat Arabia Saudită, iar administrația de la Washington a comunicat, cu acest prilej, că a fost semnat „cel mai mare contract de vânzare de armament din istorie”.

Punerea în scenă a primirii la Doha a liderului SUA a fost pregătită minuțios: emirul qatarez, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani, l-a întâmpinat pe președinte pe covorul roșu.

Coloana lui Trump a fost escortată pe străzile din Doha de o cavalerie de Tesla Cybertrucks roșii, cu referire directă la consilierul principal al președintelui, CEO-ul Tesla, Elon Musk.

Coloana auto a fost întâmpinată la Amiri Diwan – birourile administrative ale emirului – de zeci de călăreți pe cămile și cai arabi.

