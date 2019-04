Într-un mesaj, Twitter a transmis că Trump și Dorsey au vorbit despre „protejarea sănătății conversației publice”, potrivit BBC.

„Jack a avut o întâlnire constructivă cu preşedintele Statelor Unite astăzi, la invitaţia preşedintelui. Ei au discutat despre angajamentul Twitter de a proteja conversaţiile publice înainte de alegerile americane din 2020 şi eforturile de a răspunde la criza de opioide”, a transmis Twitter.

Înainte de întâlnire, Trump a acuzat platforma socială că îl discriminează. De-a lungul timpului, mai mulți membri importanţi ai Partidului Republican şi personalităţi media de dreapta au acuzat Twitter şi alte reţele sociale de discriminare faţă de utilizatorii conservatori, fără să aducă dovezi în acest sens însă.

După ce s-a văzut cu Dorsey, președintele SUA a transmis pe Twitter că a avut parte de o întâlnire grozavă.

„Au fost discutate multe subiecte despre platformă şi despre rețelele sociale în general. Sunt nerăbdător să menţinem cu dialog deschis”, a scris Donald Trump.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 aprilie 2019