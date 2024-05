„Protejam Europa. Și ei nici măcar nu plăteau”

În timpul interviului, reporterul Eric Cortellessa i-a reamintit lui Donald Trump că a spus că e dispus să lase Rusia „să facă orice dracu vrea” țărilor NATO care nu cheltuiesc suficient pentru apărarea lor. Și l-a întrebat direct: „Dacă Putin ar ataca un stat NATO despre care credeți că nu a cheltuit suficient pentru apărarea lui, ar veni SUA în asistența acestei țări?”.

„Când am spus asta, am spus-o cu subînțeles, pentru că vreau să plătească. Vreau să plătească. Am spus: uite, dacă nu vei plăti, atunci ești singur”, a răspuns Trump, care a continuat să amenințe țările NATO.

„Noi cheltuiam aproape 100% din bani în NATO. Protejam Europa. Și ei nici măcar nu plăteau. Opt. Doar opt țări plăteau. Restul erau delincvente. Și le-am spus, dacă nu plătiți, distracție plăcută, dar noi nu vă vom proteja. Am spus-o din nou acum câteva săptămâni, acum două luni, am spus-o din nou. Și am spus, că dacă nu plătești… Negociez pentru că vreau să plătească. Vreau ca Europa să plătească. Îmi doresc să nu se întâmple nimic rău Europei, iubesc Europa, iubesc oamenii din Europa, am o relație grozavă cu Europa. Dar au profitat de noi, atât în NATO, cât și în Ucraina. Avem miliarde de dolari mai mult decât ei dați în ​​Ucraina. Nu ar trebui să fie așa. Ar trebui să fie invers. Pentru că sunt mult mai mult afectați. Avem un ocean între noi (între Rusia și Statele Unite). Ei nu”, susține Trump.

Recomandări Românul care trăiește la cea mai înaltă altitudine din Bucegi. Ce sfaturi le dă turiștilor surprinși de furtună pe creastă: „Sunt două lucruri banale care le pot salva viața”

Reporterul a continuat: „Vreți să mențineți 80 de ani de conducere americană în apărarea Occidentului, în special a Europei, sau vreți să schimbați arhitectura lumii postbelice, care ne-a ținut departe de un război mondial în ultimii 80 de ani?”

În răspunsul său, Trump susține că dacă Statele Unite ar fi atacate, nu crede că NATO le-ar apăra: „Vreau să-și plătească facturile. Foarte simplu. NATO e în regulă. Problema pe care o am cu NATO este că nu cred că NATO ar veni în apărarea noastră dacă am avea o problemă. Nu cred asta. Le cunosc pe toate (țările din NATO, n.red.). Este o stradă cu sens unic, chiar dacă au plătit. Vreau să plătească. Dar cred că dacă am fi atacați, NATO nu ar fi alături de noi. Multe dintre țările din NATO nu ar fi alături de noi”.

Cât de reale sunt acuzațiile lui Trump?

Revista Time a publicat și o verificare a afirmațiilor fostului președinte american, în care arată că principiul de apărare colectivă al NATO stipulează că un atac asupra unui aliat NATO constituie un atac asupra tuturor aliaților NATO. După cum este definit în articolul 5 din tratat, toți membrii vor lua măsuri pentru a apăra sau a ajuta aliatul care a fost atacat.

Este menționat și că, de la adoptarea sa în 1949, articolul 5 a fost invocat o singură dată, imediat după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Celelalte 18 națiuni care erau membre NATO la acel moment au lansat o serie de operațiuni ca răspuns, inclusiv desfășurarea de forțe aeriene pentru a asigura securitatea aeriană deasupra SUA și eforturi navale de combatere a terorismului. Membrii NATO au participat și la războiul terestru care a urmat în Afganistan.

Recomandări Cauza surpării străzii din Slănic, anunțată de autorități după 5 zile. „Blocurile evacuate nu pot fi repopulate în momentul de față”, spune prefectul

În ceea ce privește afirmația lui Trump legată de cheltuielile din NATO, în care susținea că SUA cheltuiesc „aproape 100% din banii lor în NATO”, la care a adăugat: „protejam Europa și ei nici măcar nu plăteau… Doar opt țări plăteau. Restul erau delincvente”, revista Time scrie: „în 2006, membrii NATO au convenit ca fiecare țară să aloce 2% din produsul său național brut pentru cheltuielile de apărare”.

Acordul, un ghid de investiții în apărare, asigură pregătirea militară colectivă a Alianței. Nu este un proiect de lege, ci mai degrabă un ghid de cheltuieli voluntare pentru bugetul militar al fiecărei țări. În 2017, patru țări au îndeplinit ținta, conform datelor NATO. În 2020, erau nouă.

În luna februarie a acestui an, secretarul general Jens Stoltenberg a spus că „se așteaptă ca 18 aliați să cheltuiască 2% din PIB pentru apărare în 2024, o creștere de șase ori față de 2014, când doar trei aliați și-au îndeplinit ținta”.

Amenințare pentru Ucraina

Donald Trump a fost întrebat și dacă, în cazul în care e ales președinte al Statelor Unite, va continua să ofere ajutor militar și umanitar Ucrainei. „Voi încerca să ajut Ucraina, dar și Europa trebuie să ajungă acolo și să-și facă treaba. Nu își fac treaba. Europa nu își plătește partea, echitabil”, a fost răspunsul lui Trump.

Recomandări Klaus Iohannis și-a depus cererea de pensionare din postul de profesor de la Colegiul „Brukenthal”, pe care l-a ţinut blocat 27 de ani

Acestuia i s-a amintit și că Viktor Orban s-a întâlnit cu el în America și apoi premierul maghiar a spus că Trump nu va mai da bani Ucrainei: „Nu, am spus că nu voi da decât dacă Europa începe să egaleze sumele. Europa trebuie să plătească. Am dat mult mai mult decât națiunile europene. Este foarte nedrept pentru noi. Și am spus că dacă Europa nu va plăti, ei sunt mult mai afectați decât noi… Dacă Europa nu va plăti, de ce ar trebui să plătim noi?”

Urmărește-ne pe Google News