Scopul întâlnirii

Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump a descris întâlnirea ca fiind „foarte plăcută”. El a menționat: „Este pur și simplu un mesaj bun. Avem niște oameni grozavi care vin și este pur și simplu un „esprit de corps. Vorbim despre ce facem noi, ce fac ei și cum ne descurcăm.”

Întâlnirea va avea loc la baza Corpului Pușcașilor Marini Quantico din Virginia. Aceasta ar putea găzdui mii de membri ai armatei, inclusiv șefi superiori și personal de securitate.

Conform unui oficial, scopul întâlnirii este ca Hegseth să evidențieze realizările militare și să discute viitorul Departamentului Apărării. Amiralii și generalii superiori nu au fost informați în prealabil despre acest scop.

Trump a lăudat planurile lui Hegseth, declarând reporterilor: „Știu, îmi place, adică cred că este grozav”. El a adăugat: „Să fie prietenos cu generalii și amiralii din toată lumea.”

Contextul politic

Întâlnirea are loc într-un context politic tensionat. Există posibilitatea unei închideri a guvernului în săptămâna următoare. Administrația Trump a avertizat că ar putea concedia în masă angajați federali în cazul unei astfel de situații.

Liderii republicani și democrați din Congres se află într-un impas privind finanțarea guvernamentală. Termenul limită este 30 septembrie. Trump intenționează să se întâlnească luni la Casa Albă cu lideri de rang înalt din Congres pentru a discuta această situație.

Toți comandanții de top americani, convocați de urgență

Recent, Hegseth a colaborat cu președintele pentru a redenumi Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”. De asemenea, a ordonat reduceri de personal în rândul înalților oficiali militari.

Aceste acțiuni, împreună cu întâlnirea neobișnuită, sugerează posibile schimbări semnificative în structura și funcționarea Departamentului Apărării sub conducerea actuală.

Directiva, trimisă la începutul săptămânii, cere practic tuturor comandanților de top din întreaga lume – cei cu rang de general de brigadă sau mai mare, sau echivalentul lor în Marină, împreună cu consilierii lor superiori – să participe la întâlnirea de marți de la Baza Corpului Marin Quantico.

Chiar și comandanții din zonele de conflict și cei staționați în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Asia-Pacific sunt așteptați să participe. Ordinul nu se aplică ofițerilor în roluri de personal.

