Detalii despre noile rachete

Rachetele Eram sunt un hibrid între o rachetă de croazieră și o bombă aeriană avansată. Ele au o rază de acțiune de până la 450 km și pot atinge viteze de cel puțin 690 km/h, transportând o încărcătură explozivă de până la 227 kg.

Deși nu sunt la fel de puternice ca rachetele ATACMS sau Storm Shadow, Eram oferă Ucrainei o opțiune mai accesibilă pentru lovirea țintelor aflate adânc în spatele liniilor inamice. Cu aceeași sumă, Ucraina ar putea achiziționa mai puțin de 800 de muniții occidentale mai avansate.

Această decizie marchează prima livrare majoră de armament nou către Ucraina sub conducerea lui Donald Trump. Stocul ar putea ajunge în Ucraina în aproximativ șase săptămâni, sugerând că Washingtonul se așteaptă la o prelungire a conflictului.

Impactul potențial asupra conflictului

Mykhailo Samus, analist de apărare la New Geopolitics Research Network, consideră că: Utilizarea masivă a rachetelor Eram ar putea schimba situația operațională, reduce capacitatea Rusiei de a întreprinde acțiuni ofensive și perturba lanțurile de aprovizionare și comunicații.

Însă alți experți sunt mai rezervați. Ivan Stupak, expert militar ucrainean, a declarat: În teorie, totul este bine – numărul de rachete și raza lor de acțiune de până la 450 km. Dar nu există un răspuns clar cu privire la modul în care Ucraina va putea utiliza aceste muniții.

Oficialii americani au indicat că utilizarea rachetelor Eram va necesita aprobarea Pentagonului. Este puțin probabil ca Ucraina să poată folosi aceste rachete pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei, având în vedere restricțiile similare impuse pentru rachetele ATACMS.

Pentagonul a introdus în primăvară un mecanism de revizuire care împiedică Kievul să lovească ținte pe teritoriul rus. Această decizie inversează o poziție anterioară a administrației Biden, care permitea utilizarea rachetelor ATACMS împotriva unor ținte din Rusia.

Finanțarea și implicațiile pentru sprijinul occidental

Ucraina va achiziționa rachetele Eram cu finanțare din Danemarca, Olanda și Norvegia, beneficiind de o garanție de împrumut din partea SUA. Această abordare reflectă noua strategie a administrației Trump de a implica aliații europeni în finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Sub președinția lui Joe Biden, SUA au acordat Ucrainei ajutor militar în valoare de peste 65 de miliarde de dolari. Trump, însă, a insistat ca Europa să preia o parte mai mare din această responsabilitate.

Reacții și perspective

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a confirmat achiziția: Vor fi achiziționate până la 3.350 de rachete Eram și 3.350 de module de navigație pentru a contracara falsificarea.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că vânzarea va îmbunătăți capacitatea Ucrainei de a face față amenințărilor actuale și viitoare, echipând-o în continuare pentru a desfășura misiuni de autoapărare și securitate regională” .

În paralel, Ucraina dezvoltă propriile rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune – Flamingo (3.000 km) și Long Neptune (1.000 km).

Punga de gaze de la Amara a explodat: flăcările se înalță la zeci de metri în aer, a fost emis mesaj RO-Alert
