„Anumiți lideri europeni vor veni în țara noastră luni sau marți, individual”, a spus liderul de la Casa Albă duminică, 7 septembrie, după întoarcerea de la US Open din New York.

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte al SUA a precizat și că va purta o discuție în curând și cu Vladimir Putin, relatează agenția de știri Reuters.

Totodată, Donald Trump s-a declarat nemulțumit de stadiul în care se află războiul din Ucraina, după ce a fost întrebat despre atacul aerian masiv lansat de Rusia în noaptea de duminică, care a dus la izbucnirea unui incendiu la sediul Guvernului ucrainean.

Totuși, el s-a arătat încrezător că războiul va lua sfârșit în curând: „Situația dintre Rusia și Ucraina, o vom rezolva”.

Prezența unor lideri europeni în SUA vine la mai puțin de o lună de la întâlnirea multilaterală de la Casa Albă. Pe 18 august 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers la Washington, împreună cu 7 lideri europeni, pentru a susţine poziţia Kievului, după ce preşedintele american l-a somat să accepte concesii în urma summitului din Alaska cu Vladimir Putin.

La Casa Albă s-au aflat preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, primul ministrul al Italiei Giorgia Meloni, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

