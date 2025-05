Echipamente de sute de mii de dolari pentru Poliția din Republica Moldova

Printre echipamentele donate de SUA se numără „măşti antigaz, sight-uri holografice şi accesorii pentru modernizarea armamentului, menite să îmbunătăţească capacitatea de reacţie şi eficienţa operaţională”.

La ceremonia de predare a echipamentelor au participat oficiali de rang înalt. Printre aceştia s-a numărat F. Cartwright Weiland, reprezentant al Biroului Internaţional de Narcotice şi Afaceri de Aplicare a Legii din cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Biroul pentru Afaceri Internaţionale de Combatere a Traficului de Droguri şi Aplicare a Legii a explicat scopul donaţiei. Aceasta vizează sprijinirea pregătirii operaţionale a brigăzii „Fulger”.

Pe platforma X, instituţia americană a subliniat importanţa acestui tip de parteneriate.

„Partenerii mai puternici fac Statele Unite mai sigure, împiedicând ameninţările la adresa securităţii locale să devină metastaze şi să ajungă pe teritoriul SUA”, a scris autoritatea americană.

Contextul politic al donaţiei

Donaţia către Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova vine într-un moment în care SUA îşi revizuiesc politicile de ajutor extern.

Multe programe de asistenţă internaţională au fost suspendate, iar bugetele au fost reduse.

În paralel, administraţia Trump pare să urmărească o strategie complexă în domeniul imigraţiei.

Potrivit unei investigaţii CBS News, SUA ar negocia cu mai multe ţări, inclusiv Republica Moldova, acorduri privind deportarea imigranţilor ilegali.

Imigranții ilegali ar putea fi deportați în Republica Moldova

CBS News a obţinut documente interne ale guvernului federal american. Acestea sugerează că administraţia Trump ar fi abordat ţări îndepărtate pentru a le cere să accepte imigranţi ilegali deportaţi din SUA.

Printre ţările vizate s-ar număra Angola, Benin, Guineea Ecuatorială, Eswatini, Libia, Rwanda şi Moldova. Aceste state ar urma să primească inclusiv persoane care nu sunt cetăţenii lor.

Însă SUA nu au anunțat încă nici un acord oficial cu aceste țări.

Strategia face parte dintr-o campanie diplomatică intensă.

Obiectivul este de a convinge cât mai multe ţări să accepte persoane expulzate din SUA.

De altfel, Donald Trump i-a propus chiar și Ucrainei să primească o parte din oamenii deportați din SUA.

Acorduri existente

Administraţia Trump a încheiat deja acorduri cu ţări din America Latină. În baza acestora, state precum Costa Rica, Panama şi El Salvador au acceptat imigranţi deportaţi din SUA.

În februarie, sute de imigranţi africani şi asiatici au fost deportaţi în Costa Rica şi Panama. În martie, aproape 300 de venezueleni acuzaţi că fac parte din bande au fost trimişi în El Salvador.

Mexicul primeşte, de asemenea, imigranţi din alte ţări latino-americane, prinşi trecând ilegal frontiera de sud a SUA.

Documentele obţinute de CBS News sugerează că SUA ar dori să încheie acorduri similare cu ţări din Africa şi Europa. Acestea ar urma să primească imigranţi deportaţi din SUA, chiar dacă nu sunt cetăţenii lor.

O idee luată în considerare ar fi deportarea membrilor suspectaţi ai bandei venezuelene Tren de Aragua. Aceasta a devenit un punct central al politicii lui Trump împotriva imigraţiei ilegale.

Rămân însă multe necunoscute legate de aceste posibile acorduri. Nu este clar cine anume ar urma să fie deportat în ţările terţe. De asemenea, se pune problema modului în care deportaţii ar fi trataţi de guverne care nu sunt ale lor.

În cazul acordului cu El Salvador, SUA au oferit guvernului milioane de dolari pentru a reţine venezuelenii consideraţi membri ai Tren de Aragua.

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat anterior că administraţia Trump caută ţări dispuse să primească imigranţi din state terţe. Într-o reuniune a cabinetului de la Casa Albă, Rubio a declarat:

„Lucrăm cu alte ţări pentru a le spune: «Vrem să vă trimitem unele dintre cele mai josnice fiinţe umane în ţările voastre. «Vreţi să faceţi asta, ca o favoare pentru noi?». Şi cu cât mai departe de America, cu atât mai bine»”, a spus acesta.

