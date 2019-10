De Andreea Radu,

O nouă inițiativă a suedezilor, în care donatorilor le este trimis un SMS prin care sunt anunțați că sângele lor a fost folosit, a atras atenția publicului.

Oamenii care donează primesc un mesaj de mulțumire atunci când donează, dar primesc un al doilea mesaj atunci când sângele lor ajunge în venele altcuiva, potrivit The Independent.

„Încercăm constant să dezvoltăm metode prin care să exprimăm importanța donatorilor. Vrem să le dăm un feedback pentru efortul lor și am considerat că acesta este un mod bun de a o face”, a declarat Karolina Blom Wiberg, manager pe comunicare la Banca de sânge din Stockholm.

Inițiativa a fost foarte bine primită de public și a devenit virală pe rețelele de socializare după ce oamenii care au donat și au primit SMS-ul au povestit despre acest lucru.

If you donate blood in Sweden the county council will text you when your blood is used. pic.twitter.com/4Ycf5O6m3F