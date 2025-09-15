Dosarul a fost rejudecat în urma unei decizii a magistraților Curții de Apel București.

Pe data de 27 octombrie 2023, acesta a fost oprit de polițiști în trafic, în timp ce conducea un Lamborghini Huracan pe străzile din județul Ilfov.

Polițiștii au efectuat teste, care au arătat că Dorian Popa se afla sub influența canabisului.

În acest context, magistrații au decis o pedeapsă de 8 luni de închisoare, cu amânarea executării.

Dosarul s-a rejudecat, însă instanța a menținut aceeași sentință pronunțată anterior.

Totodată, acesta trebuie să plătească 1.700 de lei statului român, reprezentând cheltuieli judiciare.

În cazul în care nu respectă condițiile stabilite de instanță, pedeapsa cu închisoarea ar putea fi pusă în aplicare. De asemenea, decizia nu este definitivă.