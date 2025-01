UPDATE ora 18.15: Cele trei femei eliberate de Hamas au ajuns în Israel. Ele se văd cu mamele lor, care au călătorit la Reim, un kibuț în sudul Israelului, pentru a le întâmpina.

Mai jos, primele imagini video cu mașina în care se află Romi Gonen, Emily Damari și Doron Steinbrecher.

UPDATE ora 18.00: Ministerul de Externe a transmis și el că cele „15 luni de captivitate s-au încheiat în sfârșit pentru un prim grup de ostatici israelieni, printre care un cetățean român și unul de origine română”.

„Eliberarea lor este un moment de bucurie și ușurare pentru familii și pentru toți cei care militează pentru umanitate. Implementarea deplină a acordului din Gaza este necesară pentru a asigura întoarcerea în siguranță a celor încă reținuți și încetarea suferinței. România laudă eforturile SUA, Egiptului și Qatarului în medierea acordului”, a precizat instituția condusă de Emil Hurezeanu, pe Twitter.

Mai jos, prima fotografie cu Doron Steinbrecher în momentul eliberării.

This is Doron Steinbrecher at the handover in Gaza.



