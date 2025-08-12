Reangajarea, doar prin concurs sau selecție

Conform regulamentelor, prima de pensionare se acordă doar la încetarea contractului individual de muncă, iar reangajarea după pensionare se poate face doar prin concurs sau selecţie – lucru care, potrivit site-ului Regiei Naţionale a Pădurilor, nu s-a întâmplat.

În plus, dacă ar fi beneficiat de prelungirea contractului în baza prevederilor contractului colectiv de muncă (maximum trei perioade succesive de câte un an), Ţigan nu ar fi putut încasa simultan pensia şi salariul, deoarece nu ar fi fost considerat pensionar.

România Curată mai notează că, după încasarea bonusului şi a pensiei – fapt confirmat prin declaraţia de avere –, reangajarea sa la Romsilva pe postul de director de direcţie silvică nu ar fi fost posibilă decât pe perioadă determinată şi numai după parcurgerea procedurii legale.

Or, funcţia respectivă presupune, de regulă, un contract pe durată nedeterminată.

A dat în judecată Romsilva după ce a fost concediat

În februarie 2023, Țigan s-a pensionat și a primit un bonus substanțial de aproape 100.000 de euro brut, conform contractului colectiv de muncă. Cu toate acestea, el s-a reangajat rapid în funcția de director la Direcția Silvică Arad.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Activistul de mediu și jurnalistul Mihai Goțiu a scris despre Teodor Țigan și a fost cel care a depus denunțul penal împotriva fostului director Romsilva.

În aprilie 2025, Ţigan a dat în judecată Romsilva după ce a fost concediat în martie, cu trei luni înainte de expirarea contractului său, valabil până în iunie.

În acţiunea depusă la Tribunalul Arad pe 2 aprilie, acesta a solicitat anularea deciziei de concediere, plata salariilor aferente până la termenul iniţial, precum şi despăgubiri indexate cu inflaţia şi dobânda legală.

La termenul din 26 iunie, instanţa a amânat judecata pentru 2 octombrie 2025, pentru administrarea unor probe suplimentare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE