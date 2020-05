De Denisa Dudescu,

Parchetul Judecătoriei Satu Mare anunţă că sâmbătă, 2 mai, a fost înregistrat dosarul penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Satu Mare. Vizat este Beniamin Ţânţaş, fiul unui cunoscut milionar din Negreşti Oaş, Vasile Ţânţaş, fost pastor penticostal.

Bărbatul a criticat dur decizia autorităților.

”Am intrat în România, iar ofițerul de la vamă mi-a cerut să indic adresa de domiciliu unde am să stau în carantină. Căci așa era vorba, că voi fi la domiciliu, în carantină. Dar mi-a mai spus că până în județ vom fi escortați, vom merge în coloană. (…) Când am ajuns în Satu Mare, la hotel, le-am spus celor de acolo că nu trebuie să intrăm în carantină, dar, din păcate, mi s-a făcut dosar penal. Este o neînțelegere. Soția mea are o boală incurabilă, iar copilul meu are doar două luni. Puteam la fel de bine să stăm la domiciliu, izolați”, a spus bărbatul pentru presasm.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal.

”În fapt, în cauză s-a reţinut că la data de 01.05.2020, în jurul orelor 22:00, numitul Ţ.B., conducând autoturismul marca Porsche, însoţit de numita G.E. şi minorul Ţ.E., a părăsit centrul de carantinare în care aceştia au fost aduşi în convoi, comunicând că se deplasează la domiciliul lor situat în mun. Satu Mare”, transmite Parchetul Judecătoriei Satu Mare.

