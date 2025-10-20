Malpraxis: nu greșeală, ci „ghinion”?

Filmul se concentrează pe o realitate șocantă: în România, malpraxisul, practic, nu există. Legea care ar trebui să stabilească o linie clară între o simplă eroare medicală și o greșeală capitală, între neatenție și omorul din culpă, este o lege blocată în trecut.

Astfel, mulți români care suferă sau mor din cauza neglijenței medicale ajung să fie victimele a ceea ce sistemul numește, simplu, „ghinion”.

Realizatoarea Alina Amza atrage atenția că, de multe ori, nu vorbim de simple greșeli umane, greu de prevăzut, ci de medici indolenți și neglijenți, cu orgolii care le depășesc limitele profesionale. Acești specialiști preferă să riște viața pacienților, doar pentru a-și menține reputația.

Victimele sunt lăsate să se lupte singure cu spitalele, cu firmele de asigurări și cu întregul sistem, plătind din propriul buzunar expertize și consultanță.

Poveștile din spatele dosarelor

În spatele fiecărui dosar de malpraxis amânat la nesfârșit, se ascunde o tragedie. Ioana, Denisa sau Andreea sunt doar câteva dintre vocile care au găsit curajul să vorbească. Ele sunt victimele unui sistem medical care nu a întors niciodată privirea către ele.

Recomandări Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

„Legea care ucide” este despre acești oameni care au decis să-și spună povestea și despre autoritățile care, de cele mai multe ori, au preferat să tacă și să se ascundă.

„Dosar România”, luni, 20 octombrie, de la ora 22:00, la TVR 1 și online pe TVR+

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE