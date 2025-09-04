Călin Georgescu, fostul candidat la președinție

În schimb, mai multe instituții au deschis dosare penale legate de desfășurarea alegerilor sau de evenimente conexe anulării acestora. Europa Liberă a solicitat informații despre aceste anchete, dar răspunsul a fost invariabil: stadiul investigațiilor este secret.

Călin Georgescu, care a obținut 22,94% din voturi în primul tur anulat, a declarat recent: „Eu am candidat o singură dată la funcția de președinte al României și am câștigat. Nu țin să cobor ștacheta, nu am de ce. Vorbesc de pe această poziție – să fie foarte clar – dar pot să am poziții ferme legate de anumite situații politice din țară”.

Decizia Curții Constituționale

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral, motivând că „Procesul electoral a fost viciat pe toată durata desfășurării lui”.

Judecătorii au menționat și încălcarea caracterului liber exprimat al votului prin dezinformarea alegătorilor.

Dosare penale deschise

Dosarul coruperii alegătorilor

Parchetul General a deschis două dosare penale privind posibile încălcări ale legislației electorale, inclusiv coruperea alegătorilor și spălarea banilor în legătură cu finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

Bogdan Peșchir, principalul suspect, a fost arestat preventiv pentru orchestrarea unei scheme de corupere a alegătorilor prin TikTok și Revolut.

Dosarul perturbării procesului electoral

DIICOT investighează un presupus atac informatic asupra serverelor Autorității Electorale Permanente.

Dosarul de propagandă legionară

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război și promovarea ideilor fasciste.

Dosarele grupării Horațiu Potra

Horațiu Potra și alți membri ai grupării sale sunt acuzați de tentativă de răsturnare a puterii și deținere ilegală de arme.

Dosarul „Comandamentul Vlad Țepeș”

Șase persoane au fost reținute pentru trădare și constituirea unui grup infracțional organizat care își propunea să preia puterea în România.

Dosarul campaniei „zero lei” a lui Georgescu

Procurorii investighează finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, care a declarat zero cheltuieli.

Dosarul „Mașinile lui Călin Georgescu”

Se cercetează implicarea unor firme în închirierea de autoturisme utilizate de Georgescu în campanie.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Georgescu este acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război și de promovarea ideilor fasciste. De asemenea, este cercetat pentru finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale.

În ciuda multiplelor investigații în curs, autoritățile mențin secretul asupra stadiului anchetelor, lăsând multe întrebări fără răspuns în ceea ce privește alegerile anulate din 2024.

